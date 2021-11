Croissance du marché de l’administration de médicaments pulmonaires, analyse des principaux acteurs, tendances, moteurs et prévisions 2028 | DBMR

Le marché de la délivrance de médicaments pulmonaires devrait croître à un TCAC de 7,0% pour la période de prévision de 2017 à 2024 pour une valeur estimée à 36,50 milliards USD en 2016, avec des facteurs tels que les problèmes de réglementation et les problèmes de stabilité associés aux produits qui entravent la croissance. du marché.

De plus, les progrès technologiques croissants stimuleront encore diverses nouvelles opportunités qui alimenteront la croissance du marché de l’administration de médicaments pulmonaires au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Portée du marché de l’administration de médicaments pulmonaires

Le marché de l’administration de médicaments pulmonaires est segmenté en fonction des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, reste de Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché de l’administration de médicaments pulmonaires sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. En fonction du type, le marché de l’administration pulmonaire de médicaments est segmenté en inhalateurs à poudre sèche, nébuliseurs, inhalateurs-doseurs, aérosols en solution et aérosols en suspension. Sur la base de l’application, le marché de l’administration pulmonaire de médicaments est segmenté en maladie pulmonaire obstructive chronique, asthme , fibrose kystique et autres applications. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’administration pulmonaire de médicaments est segmenté en hôpitaux et cliniques et en établissements de soins à domicile. Sur la base du canal de distribution, le marché de l’administration pulmonaire de médicaments est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières et commerce électronique .

L’administration pulmonaire de médicaments est le moyen le plus efficace d’administrer des médicaments dans les maladies respiratoires, car les poumons offrent une vaste surface d’alvéoles avec un énorme réseau capillaire qui offre une surface captivante exceptionnelle pour l’administration de médicaments.

Concurrents clés du marché :

GlaxoSmithKline plc

3M

AstraZeneca

Boehringer Ingelheim GmbH

Royal Philips SA

MÊME

Produits de Santé GF Inc

Merck & Co., Inc

Progressive Trade Media Limited

BeyonAppareils

Ltée

Aphios

Groupe Aptar, Inc

Novartis SA

F. Hoffmann-La Roche Ltée

TTP plc

Hovione

Teva Industries Pharmaceutiques Ltée

Société OMRON

Catalent, Inc

Sunovion Pharmaceuticals Inc.

Segmentation du marché : Marché mondial d’administration de médicaments pulmonaires, par type (inhalateurs à poudre sèche, inhalateurs-doseurs, inhalateurs à dose unique, inhalateur multidose, inhalateur pressurisé à commande manuelle, inhalateur pressurisé à action respiratoire, nébuliseurs, nébuliseurs à jet, nébuliseurs à ultra-ondes, maille vibrante nébuliseurs), application (maladie pulmonaire obstructive chronique, asthme, mucoviscidose, autres applications), utilisateur final (hôpitaux et cliniques, établissements de soins à domicile), canal de distribution (pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, commerce électronique), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée et taille du marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires

Le marché de l’administration de médicaments pulmonaires est segmenté en fonction du type, des applications, du canal de distribution et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs une vue d’ensemble du marché et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

En fonction du type, le marché de l’administration pulmonaire de médicaments est segmenté en inhalateurs à poudre sèche, inhalateurs à dose unique, inhalateurs multidoses, inhalateurs doseurs, inhalateurs pressurisés à commande manuelle, pressurisés à action respiratoire, nébuliseurs, nébuliseurs à jet, nébuliseurs à ondes ultrasonores et vibrants nébuliseurs à mailles.

Sur la base des applications, le marché de l’administration pulmonaire de médicaments est segmenté en asthme , fibrose kystique , maladie pulmonaire obstructive chronique et autres applications.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la délivrance de médicaments par voie pulmonaire est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières et commerce électronique.

Le marché de l’administration de médicaments pulmonaires a également été segmenté en fonction de l’utilisation finale dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins à domicile.

Analyse au niveau du pays du marché de la livraison de médicaments pulmonaires

Le marché Médicaments pulmonaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, applications, canal de distribution et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la délivrance de médicaments par voie pulmonaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché en raison de la prévalence croissante des troubles respiratoires et pulmonaires, des progrès technologiques et de la sensibilisation croissante, tandis que l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance élevé du marché en raison de la croissance des économies comme la Chine et l’Inde, l’augmentation des produits jetables et population gériatrique croissante, en particulier au Japon. De plus, l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies respiratoires et l’acceptation des dispositifs de médicaments pulmonaires stimuleront le marché régional, tandis que les initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer les infrastructures de santé augmenteront également la croissance du marché.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir des sections individuelles par chapitre ou des versions de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

Offres clés :

-Taille du marché et prévisions par chiffre d’affaires | 2021-2028

-Dynamique du marché – Principales tendances, moteurs de croissance, contraintes et opportunités d’investissement

-Segmentation du marché – Une analyse détaillée par produit, par types, utilisateur final, applications, segments et géographie

-Paysage concurrentiel – Principaux fournisseurs clés et autres fournisseurs de premier plan

