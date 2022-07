Croissance du marché de l’acide gluconique, parts, tendances futures et pays clés d’ici 2028

Le marché mondial de l’acide gluconique La taille devrait atteindre 1,8 milliard de dollars en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 5,2 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Parmi les facteurs clés de la croissance des revenus du marché figurent l’augmentation des applications de l’acide gluconique dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, des soins personnels, de la pharmacie et de l’agriculture. L’acide gluconique est un acide organique non toxique et non corrosif avec une grande solubilité dans l’eau et un goût doux et rafraîchissant. Il a des niveaux de pH plus élevés que les autres chélateurs couramment utilisés. L’acide gluconique est produit chimiquement par l’oxydation du glucose, cependant, la substance est également naturellement présente dans le miel, le vin et divers fruits. Dans l’industrie alimentaire et des boissons, l’acide gluconique est utilisé dans une large gamme de produits carnés et laitiers en tant qu’additif alimentaire et agent aromatisant. Il est largement utilisé dans les produits de boulangerie tels que les gâteaux et les beignets comme agent levant. L’utilisation croissante de l’acide dans les produits de soins personnels, y compris les nettoyants pour la peau, les bains de bouche et les shampooings, est un autre facteur clé de la croissance du marché mondial. L’acide gluconique favorise l’exfoliation des cellules mortes et aide au renouvellement cellulaire, et il offre des capacités antioxydantes et réparatrices. D’autres applications importantes de l’acide gluconique comprennent l’impression, la teinture des textiles, le traitement des eaux de surface des métaux, les produits d’entretien ménager et bien d’autres. et il offre des capacités antioxydantes et réparatrices. D’autres applications importantes de l’acide gluconique comprennent l’impression, la teinture des textiles, le traitement des eaux de surface des métaux, les produits d’entretien ménager et bien d’autres. et il offre des capacités antioxydantes et réparatrices. D’autres applications importantes de l’acide gluconique comprennent l’impression, la teinture des textiles, le traitement des eaux de surface des métaux, les produits d’entretien ménager et bien d’autres.

Principaux acteurs – Produits de fermentation PMP, Shandong Xinhong Pharmaceutical Industry Limited Company, Xingzhou Medicine Food, Kaison Biochemical, Roquette, Shandong Fuyang Biotechnology, Ferro Chem Industries, Tianyi Food Additives, Shandong Xiwang Sugar Industry Co., Jungbunzlauer, Ruibang Laboratories et Gress Chemicals .

Quelques faits saillants clés du rapport :

Sur la base du type, le segment du sel de calcium de l’acide gluconique devrait dominer les autres segments au cours de la période de prévision en termes de taux de croissance des revenus. Les facteurs clés de la croissance de ce segment comprennent l’utilisation croissante des sels de calcium de l’acide gluconique dans les médicaments intraveineux pour le traitement des conditions de carence en calcium, y compris l’hypocalcémie et la tétanie hypocalcémique.

Parmi les segments d’application, le segment des aliments et boissons représentait la part de revenus la plus élevée sur le marché mondial de l’acide gluconique en 2020. Le segment devrait enregistrer un taux de croissance régulier des revenus au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l’utilisation croissante de gluconique dérivés acides tels que le gluconate de sodium dans une variété de produits alimentaires et de boissons. L’acide gluconique est largement utilisé dans les produits alimentaires comme agent de décapage, de salaison, de levage, d’arôme et de contrôle du pH.

Parmi les marchés régionaux, le marché de l’acide gluconique en Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance des revenus le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs favorables. Augmentation du nombre d’installations de fabrication d’acide gluconique dans la région, augmentation de la demande d’acide gluconique et de ses dérivés dans les industries de l’alimentation et des boissons, des soins personnels et cosmétiques et pharmaceutiques, et réglementations gouvernementales strictes concernant les normes de sécurité des produits, en particulier dans des pays comme l’Inde et le Japon , et la Chine, sont les principaux moteurs de la croissance du marché Asie-Pacifique.

Le marché de l’acide gluconique en Europe devrait enregistrer un TCAC considérablement robuste au cours de la période de prévision. Les réglementations strictes concernant l’utilisation de produits chimiques dans les aliments et les boissons et les produits de soins personnels et la demande croissante d’acides biosourcés dans les produits de soins personnels pour réduire l’impact environnemental et améliorer la qualité des produits sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Saisissez Outlook :

Glu Acide Gluconique

Glucono Delta Lactone

Sel de sodium de l’acide gluconique

Sel de calcium de l’acide gluconique

Autres types

Perspectives d’application :

Nourriture et boisson

Pharmaceutique

Produits chimiques

Agriculture

Les autres

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Le marché Acide gluconique a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Acide gluconique.

