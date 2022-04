Croissance du marché de la transmission d’énergie sans fil 2021, part, types de produits et application, principaux acteurs clés avec ventes, prix, aperçu des activités, analyse SWOT 2030

Le rapport sur le marché de la transmission de puissance sans fil contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Transmission d’énergie sans fil par région.

Le marché mondial de la transmission d’énergie sans fil était évalué à 5,7 milliards de dollars en 2020 et devrait croître avec un TCAC d’environ 20 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché de la transmission d’énergie sans fil en Amérique du Nord a représenté plus de 20 % de la croissance globale des revenus.

La transmission sans fil utilise l’énergie électromagnétique pour transmettre la charge d’une source d’alimentation à une charge électrique sans nécessiter l’utilisation de fils. La transmission sans fil peut fournir de l’énergie à des endroits éloignés. La technologie est utilisée dans l’électronique grand public comme les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. De plus, la technologie progresse rapidement dans des secteurs comme la défense et la santé.

Facteurs ayant une incidence sur le marché de la transmission de puissance sans fil

La croissance du marché de la transmission d’énergie sans fil est due à un nombre croissant d’appareils électroniques grand public qui utilisent la transmission d’énergie sans fil et au besoin d’équipements fonctionnant sur batterie.

Les coûts élevés de la technologie de transmission d’énergie sans fil limitent la croissance du marché.

La transmission d’énergie sans fil bénéficiera de l’intégration de la recharge sans fil avec les applications de recharge de véhicules électriques.

Impact de Covid-19 sur le marché de la transmission d’énergie sans fil

Le COVID-19 a eu un effet significatif sur le marché mondial de la transmission d’énergie sans fil. Les installations de production d’électronique et de semi-conducteurs ont fermé en raison du ralentissement économique et du manque de main-d’œuvre. En 2020, les épidémies de COVID-19 ont provoqué une baisse significative et prolongée de l’utilisation de la fabrication et des interdictions de voyager, ainsi que des fermetures d’installations, ce qui a entraîné une baisse de la croissance de l’industrie de la transmission d’énergie sans fil.

L’Asie et l’Europe ont subi une importante perte de chiffre d’affaires et d’activité en raison de la fermeture des usines de fabrication dans la région. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les industries de production et de fabrication, enregistrant ainsi une croissance relativement faible en 2020.

Le COVID-19 est susceptible d’avoir un impact négatif sur la transmission d’énergie sans fil pendant une courte période. On s’attend à ce que le marché de la transmission d’énergie sans fil affiche une forte croissance au début de 2021 en raison de la forte demande pendant la période post-pandémique. En réponse à l’envolée de la demande, plusieurs acteurs du marché réévaluent leurs stratégies et développent des réponses rapides pour stabiliser leurs chaînes d’approvisionnement.

Perspectives régionales

À l’horizon temporel de la conjecture, le marché de la transmission d’énergie sans fil en Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus élevée. À mesure que l’industrialisation et l’urbanisation progressent en Asie-Pacifique, parallèlement à l’augmentation des revenus disponibles de la population, l’électronique grand public et les appareils électroménagers deviennent de plus en plus populaires dans cette région. De plus, le développement des industries automobiles en Chine, en Malaisie et en Indonésie renforce encore la croissance du marché.

Objectif du rapport

Le marché Transmission de puissance sans fil est divisé en technologie, type, application et région.

Segmentation basée sur la technologie

Technologie de champ lointain

Technologie de champ proche

Segmentation basée sur le type

Appareil avec batterie

Appareils sans batterie

Segmentation basée sur l’application

Émetteur

Receveur

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Asie-Pacifique

L’Europe 

Concurrents clés

Tex Instruments Inc. (États-Unis) fait partie des innovateurs les plus importants en matière de semi-conducteurs et a été classé en tête de liste pour les composants de transmission de puissance sans fil. Une large gamme d’émetteurs de puissance sans fil et de circuits intégrés et de modules récepteurs est disponible auprès de la société, allant de la faible à la haute puissance. La société se concentre sur différentes applications telles que les appareils portables, les smartphones, l’automobile, l’industrie et le médical. Par conséquent, Texas Instruments, Inc. (États-Unis) devrait rester un fournisseur clé de circuits intégrés sur le marché des technologies de transmission d’énergie sans fil en raison de ses activités de R&D robustes et de sa couverture géographique mondiale.

Le rapport analyse le paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché de la transmission d’énergie sans fil. Sur le marché de la transmission d’énergie sans fil, les fusions et acquisitions encouragent également les acteurs du marché à développer leurs portefeuilles de produits et leur empreinte géographique.

Samsung Electronics Co. Ltd.

Toshiba Corp.

Panasonic Corp.

Rohm Co., Ltd.

Texas Instruments, Inc.

NXP Semiconductors N.V.

Powermat Technologies Ltd.

Appareils analogiques Inc.

Société énergétique

Koninklijke Philips N.V.

Renesas Electronics Corporation

Société Semtech

Société TDK

WiTricity Corporation

Qualcomm, Inc.

Technologie de périphérique intégré, Inc.

Semtech Corp.

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

