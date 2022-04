Croissance du marché de la transformation des fruits et légumes avec un TCAC élevé – Analyse, tendances, taille et prévisions de l’industrie mondiale 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la transformation des fruits et légumes. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la transformation des fruits et légumes présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’Inde est le deuxième producteur mondial de fruits et légumes. Pour réduire le gaspillage de fruits et légumes frais et leur ajouter de la valeur, des processus tels que la mise en conserve, la déshydratation, le marinage, la conservation provisoire et la mise en bouteille ont été introduits. Cependant, le pourcentage de transformation des fruits et légumes est actuellement inférieur à 3 % par rapport à des pays comme la Chine (23 %), les États-Unis (65 %) et les Philippines (78 %).

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-fruit-and-vegetable-processing-market/QI042

Aperçu du marché :

Au cours de l’exercice 2019, environ 8,31 millions de tonnes de fruits et légumes ont été transformés en Inde, ce qui devrait atteindre 16.39 millions de tonnes d’ici 2024, avec une croissance à un TCAC d’environ 14.84 % au cours de la période de l’exercice 2020 à l’exercice 2024.

L’industrie indienne de transformation des fruits et légumes connaît un environnement de croissance propice, en raison de l’approvisionnement abondant en matières premières et de politiques gouvernementales favorables comme Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY). L’accessibilité croissante des consommateurs et l’urbanisation rapide ont entraîné des changements de mode de vie, à la suite desquels la préférence pour les fruits et légumes transformés a considérablement augmenté.

Néanmoins, plusieurs facteurs, tels que le manque d’infrastructures nécessaires et le coût plus élevé des fruits et légumes transformés, constituent le principal obstacle à la croissance de l’industrie.

Informations technologiques :

L’industrie assiste à une application accrue de technologies innovantes pour augmenter la productivité. L’intelligence artificielle (IA) est mise en œuvre pour examiner les fruits et légumes frais à la recherche de défauts et prédire avec précision la date exacte de décomposition. La nanotechnologie aide à maintenir la fraîcheur des denrées périssables. De plus, des robots de classement sont utilisés pour évaluer la qualité des produits afin de minimiser les erreurs manuelles. Le plasma froid, le traitement à haute pression, l’irradiation et l’identification par radiofréquence (RFID) sont des technologies principalement utilisées dans l’industrie des fruits et légumes en Inde.

Analyse de la concurrence :

Le marché est très fragmenté avec une présence plus importante du secteur non organisé, principalement dans le segment de la production de cornichons. L’industrie organisée comprend des acteurs importants et établis avec un portefeuille de produits diversifié. Parmi les acteurs importants figurent Dabur India Limited, ITC Limited, Hindustan Unilever Limited et Mother Dairy Fruit Vegetable Private Limited. L’industrie connaît également une augmentation du nombre d’acteurs étrangers, en raison d’importantes opportunités de croissance. Certaines des start-ups technologiques de l’industrie indienne des fruits et légumes comprennent Ecozen Solutions Private Limited, Rakyan Beverages, Raav Techlabs Private Limited et Nutricane Beverages Private Limited.

Entreprises couvertes :

Dabur India Limited

ITC Limited

Freshtrop Fruits Limited

Hindustan Unilever Limited

Tai Industries Limited

Capricorn Food Products India Limited

Cremica Food Industries Limited

Fieldfresh Foods Private Limited

Mother Dairy Fruit Vegetable Private Limited

Shimla Hills Offerings Private Limited

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-fruit-and-vegetable-processing-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-fruit-and-vegetable-processing-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/