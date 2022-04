Croissance du marché de la tomographie par cohérence optique (OCT) 2021, part, types de produits et application, principaux acteurs clés avec ventes, prix, aperçu des activités, analyse SWOT 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché de la tomographie par cohérence optique (OCT) pour 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché. La taille du marché mondial de la tomographie par cohérence optique (OCT) devrait atteindre plus de 2 179,75 millions USD d’ici 2026.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de la tomographie par cohérence optique (OCT) 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Les méthodes de tomographie par cohérence optique (OCT) sont des techniques de diagnostic optique opératoires qui projettent une vision 2D et 3D de la rétine pour faciliter les évaluations et les traitements ophtalmologiques. Le marché de la tomographie par cohérence optique (OCT) est essentiellement motivé par le besoin différentiel de ces méthodes dans plusieurs domaines des sciences de la vie et des soins de santé. Le marché de l’OCT a été accentué par l’avancement des technologies, favorisé par l’importance croissante des applications médicales dans le scénario actuel.

La gamme de la tomographie par cohérence optique ne se limite pas à l’ophtalmologie et s’est étendue à d’autres applications médicales telles que la néphrologie, la dermatologie et l’oncologie. Ce facteur a amplifié les scénarios de croissance de la tomographie par cohérence optique (OCT), qui devrait afficher une croissance intense au cours de la période de prévision. L’escalade de la pathologie est également devenue un contributeur dévoué à la croissance du marché, car les méthodes OCT pourraient être utilisées dans l’étude pensive des maladies au niveau micro. De plus, la nature non intrusive de l’OCT a fait de cette technique un choix privilégié de la communauté médicale pour l’imagerie ophtalmique.

Le marché de la tomographie en cohérence optique (OCT) a étendu son domaine à l’étude d’affections telles que les perturbations cardiovasculaires, le diabète, les problèmes d’œsophage, le cancer de la peau non mélanome et le cancer de la prostate. Il s’agit d’un point de vue important pour le marché car l’apparition croissante de tels troubles créerait une demande généralisée pour les produits OCT. En outre, les économies émergentes telles que la Chine, le Japon et l’Inde ont connu des variations opérationnelles dans leur secteur de la santé qui progresse dans ces régions. Cela fait proliférer la demande d’appareils OCT, propulsant davantage la croissance du marché.

Le marché mondial de la tomographie par cohérence optique (OCT) est segmenté en fonction de la technologie, du type, de l’application et de la géographie.

Sur la base de la technologie, le marché mondial de la tomographie par cohérence optique (OCT) est segmenté en tomographie par cohérence optique dans le domaine temporel (TDOCT), tomographie par cohérence optique dans le domaine fréquentiel (FD-OCT) et tomographie par cohérence optique dans le domaine fréquentiel à codage spatial. La tomographie par cohérence optique dans le domaine fréquentiel à codage spatial est en outre classée en tomographie par cohérence optique dans le domaine spectral (SDOCT) et tomographie par cohérence optique dans le domaine de Fourier (FDOCT).

Sur la base du type, le marché mondial de la tomographie par cohérence optique (OCT) est segmenté en dispositifs OCT basés sur cathéter, dispositifs OCT Doppler, dispositifs OCT portables et dispositifs OCT de table. En 2017, on estimait que le segment de type portable dominait le marché. Cette domination est attribuée à la pénétration plus élevée des produits dans les régions développées telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Brésil.

Sur la base de l’application, le marché mondial de la tomographie par cohérence optique (OCT) est segmenté en ophtalmologie, cardiovasculaire, oncologie, dermatologie et autres. En 2017, on estime que le segment de l’ophtalmologie domine la croissance du marché. L’introduction d’appareils plus performants avec une précision, des performances améliorées et une facilité d’utilisation, associée à des occurrences supplémentaires de troubles choroïdiens et rétiniens, est le facteur de rendu d’impact vigoureux qui améliore la croissance du marché.

Parmi les principaux acteurs clés du marché mondial de la tomographie par cohérence optique (OCT), citons Agfa Healthcare, Carl Zeiss Meditec AG, Heidelberg Engineering GmbH, Imalux Corporation, Michelson Diagnostics, Novacam Technologies Inc., OPTOPOL Technology SA, Topcon Medical Systems Inc. et Thorlabs Inc. entre autres.

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

