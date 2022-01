Croissance du marché de la thérapie numérique (DTx) en Amérique du Nord, analyse de la concurrence, perspectives d’avenir et croissance avec un TCAC de 23,4% et pour atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028

En gardant à l’esprit les exigences des clients, le meilleur rapport d’étude de marché est construit avec une étude professionnelle et approfondie. Ce rapport de haute qualité estime l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements nécessaires requis dans les futurs produits. Acquérir des informations précieuses sur le marché avec les nouvelles compétences, les derniers outils et les programmes innovants via ce document de marché est sûr d’aider les entreprises à atteindre les objectifs souhaités. Un rapport sur le marché mondial comprend une étude globale des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Le marché nord-américain de la thérapie numérique (DTx) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 23,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et est devrait atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la prévalence de maladies chroniques telles que le diabète , l’hypertension, entre autres, ainsi que la sensibilisation croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx).

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Akili Interactive Labs, Inc.

ATTENTION

2Morrow Inc.

Ayogo Santé Inc.

Gingembre

Cliquez sur Therapeutics, Inc.

Cognoa

Meilleures thérapeutiques, Inc

CogniFit

SANTÉ CANARIE

Kaia Santé

Happify, Inc.

MANGUE SANTÉ

Mindstrong Santé

Cycles naturels USA Corp

Noum, Inc.

GAIA SA

Santé Omada, Inc.

Welldoc, Inc.

smartpatient gmbh

Wellthy Therapeutics Pvt Ltd

Poire thérapeutique, Inc.

SAMSUNG

bénévoles

Livongo

ResMed

Fitbit, Inc.

Aperçu/synopsis du rapport :

Le rapport présente les tendances et les améliorations les plus récentes de l’industrie.

Sous le segment de l’entrée sur le marché, il décrit des données étendues sur les principaux acteurs de l’entreprise, leurs portefeuilles d’articles et leurs méthodologies clés.

Le rapport de marché prend en compte chacun des points centraux tels que les moteurs, les restrictions, les ouvertures et les difficultés qui affectent le développement du marché et des sous-marchés.

Il considère les morceaux du gâteau pour les nouveaux candidats à l’affût.

Le rapport intègre le profilage clé des membres centraux et des marques.

Il contient une enquête rapide sur le marché ainsi que sa compréhension approfondie et sa scène commerciale.

La partie évaluation acharnée du rapport exécute une évaluation approfondie des procédures du marché, des fragments géographiques et commerciaux et de la disposition des éléments des principaux acteurs à l’affût.

Le rapport d’enquête statistique propose une partie des audits globaux de l’industrie aux niveaux territorial et mondial.

Table des matières:

1. Aperçu du marché mondial

2. Impact économique sur l’industrie

3. Concurrence des fabricants

4. Production, revenus (valeur) par région

5. Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

6. Production, revenus (valeur), prix Tendance par type

7. Marché par application

8. Analyse des coûts de fabrication

9. Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10. Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

11. Analyse des facteurs d’effet de

marché 12. Prévisions du marché

13. Annexe

FIGURE 1 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : AMÉRIQUE DU NORD VS ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : ANALYSE DE LA RECHERCHE DE L’ENTREPRISE

FIGURE 6 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : MODÉLISATION MULTIVARIÉE

FIGURE 7 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : DÉMOGRAPHIE DES ENTREVUES

FIGURE 8 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : GRILLE DE POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ DBMR

FIGURE 9 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DU MARCHÉ

FIGURE 10 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

FIGURE 11 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) EN AMÉRIQUE DU NORD : SEGMENTATION

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.