Croissance du marché de la thérapie génique 2022, segments, industrie par taille, part, demande, tendances et aperçu des principales entreprises jusqu’en 2029

Selon les recherches menées par DBMR, le rapport intitulé Taille, part, croissance, tendances de l’industrie et prévisions du marché mondial de la thérapie génique jusqu’en 2029 présente une estimation de la taille passée, actuelle et projetée du marché. Le rapport contient une analyse actuelle et future du marché en évaluant les principales applications, avantages, tendances et défis. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la croissance et de la part du marché mondial de la thérapie génique ainsi qu’une analyse approfondie des segments du marché et de divers acteurs de premier plan sur le marché avec un scénario concurrentiel. Le rapport couvre les perspectives industrielles, les méthodes actuelles, les revenus et les dernières tendances du marché de 2022 à 2029.

Le marché de la thérapie génique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 24,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la thérapie génique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. période tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor des thérapies avancées et des technologies de délivrance de gènes accélère la croissance du marché de la thérapie génique.

Aperçu:

La thérapie génique est connue pour être une méthode d’insertion de gènes dans des tissus et des cellules pour le traitement de tout type de maladie. Dans cette procédure, le gène défectueux est remplacé par un gène fonctionnel. C’est la stratégie de manipulation de l’expression de certains gènes comme cause de la maladie. Ce traitement est une option thérapeutique encourageante pour un certain nombre de maladies.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la thérapie génique au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’incidence du cancer. En outre, la lutte entre les grandes sociétés pharmaceutiques pour le soutien des produits de thérapie génique devrait en outre propulser la croissance du marché de la thérapie génique. D’autre part, la hausse du prix de la thérapie devrait encore entraver la croissance du marché de la thérapie génique au cours de la période.

En outre, l’augmentation de l’investissement des organisations privées et gouvernementales dans la recherche et le développement offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché de la thérapie génique dans les années à venir. Cependant, les effets dangereux tels que les réponses immunitaires indésirables pourraient encore remettre en question la croissance du marché de la thérapie génique dans un proche avenir.

Le paysage concurrentiel du marché Thérapie génique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’organisation, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel de l’industrie, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché de la thérapie génique, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit. , dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de la thérapie génique.

Segmentation

Par type (thérapie génique somatique, thérapie génique germinale et autres)

Par type de gène (antigène, cytokine, suicide et autres)

Par vecteur viral (rétrovirus, virus de l’herpès simplex, adénovirus et autres), vecteur non viral (vecteurs nus ou plasmidiques, électroporation et autres)

Par application (oncologie, maladies rares, maladies infectieuses et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail et autres

Les principaux fabricants du marché couverts par le marché de la thérapie génique sont:

Pfizer inc.

Thermo Fisher Scientific

Hoffmann-La Roche SA

Spark Therapeutics, Inc.

bluebird bio, Inc

Allergan SA

Krystal Biotech, Inc.

Amicus Thérapeutique

…..

Principaux avantages pour le marché Thérapie génique:

Une analyse approfondie du marché est réalisée en construisant des estimations du marché pour les segments clés du marché entre 2020 et 2027. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances et de la dynamique actuelles et émergentes du marché de la thérapie génique.

Les principaux acteurs du marché au sein du marché sont présentés dans ce rapport et leurs stratégies sont analysées en profondeur, ce qui aide à comprendre les perspectives concurrentielles du secteur.

Une analyse approfondie du marché est effectuée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux fabricants du marché.

Une analyse complète de toutes les régions (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique)

Portée du marché mondial de la thérapie génique et taille du marché

Le marché de la thérapie génique est segmenté en fonction du type, du type de gène, du vecteur viral, du vecteur non viral, de l’application, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la thérapie génique est segmenté en thérapie génique somatique, thérapie génique germinale et autres.

Sur la base du type de gène, le marché de la thérapie génique est segmenté en antigène, cytokine, suicide et autres.

Sur la base du vecteur viral, le marché de la thérapie génique est segmenté en rétrovirus, virus de l’herpès simplex, adénovirus et autres.

Sur la base de vecteur non viral, le marché de la thérapie génique est segmenté en vecteurs nus ou plasmidiques, électroporation et autres.

Sur la base des applications, le marché de la thérapie génique est segmenté en oncologie, maladies rares, maladies infectieuses, autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la thérapie génique est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la thérapie génique est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail et autres.



En fonction des régions, le marché de la thérapie génique est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Le rapport couvre les principaux aspects :

Le rapport évalue les facteurs clés des moteurs, des contraintes et des opportunités permettant une prise de décision stratégique avec perspicacité pour identifier le marché potentiel.

Divers facteurs économiques qui sont importants pour déterminer la tendance du marché Thérapie génique, les décisions d’achat et l’attractivité du marché sont en cours d’analyse pour l’estimation et la prévision du marché.

L’analyse aidera les parties prenantes telles que les fabricants et les distributeurs à identifier et à capturer les marchés à fort potentiel.

L’étude aborde également divers facteurs environnementaux et réglementaires essentiels à la croissance du marché de la thérapie génique.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la thérapie génique :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche Marché de la thérapie génique

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de la thérapie génique.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la thérapie génique

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché de la thérapie génique Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2013-2018

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Thérapie génique qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

