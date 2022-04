Croissance du marché de la technologie biométrique sans contact 2020, part, types de produits et application, principaux acteurs clés avec ventes, prix, aperçu des activités, analyse SWOT 2030

Le marché de la technologie biométrique sans contact est évalué à environ 6,9 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 20,3 % sur la période de prévision 2020-2027.

La biométrie est définie comme un processus par lequel les traits exclusifs d’une personne sont enregistrés et reconnus au moyen d’un appareil électrique. Alors que la technologie biométrique sans contact offre généralement l’utilisation de la technologie d’authentification sans contact, qui offre un mode plus sûr reposant sur la commodité et l’hygiène. La technologie biométrique sans contact est un système exceptionnellement précis et cohérent pour la détection de données biométriques personnelles (telles que les méthodes sans contact) et est appliquée pour l’enregistrement, la participation et l’administration du personnel. La biométrie sans contact offre en outre un accès sécurisé aux applications et authentifie les paiements. En outre, l’augmentation de la demande de smartphones, ainsi que l’utilisation croissante de la technologie d’identification automatique et de capture de données (AIDC) dans l’industrie du commerce électronique et de la vente au détail sont les quelques facteurs responsables du TCAC du marché au cours de la période de prévision. Selon Statista, environ 1,6 milliard d’unités de smartphones ont été expédiées dans le monde en 2016, ce qui représente une augmentation par rapport aux 1,3 milliard d’expéditions de smartphones depuis 2014. De plus, selon l’International Data Corporation (IDC), les vendeurs de smartphones ont distribué un total de 369,8 millions unités à travers le monde au quatrième trimestre de 2019.

Ainsi, la croissance constante de la demande de smartphones contribue à une demande accrue de technologie biométrique sans contact, ce qui a un impact significatif sur la croissance du marché dans le monde entier. Cependant, les problèmes de sécurité et de confidentialité des données sont l’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

L’analyse régionale du marché mondial de la technologie biométrique sans contact est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison de l’adoption croissante de solutions biométriques sans contact dans les applications gouvernementales et de défense, ainsi que de la présence d’un nombre important de fournisseurs du marché dans la région. Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027. Des facteurs tels que l’augmentation de la production de smartphones ainsi que la numérisation croissante du secteur industriel dans les pays en développement, tels que la Chine et l’Inde, créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché de la technologie biométrique sans contact dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Conscient Inc.

Cartes d’empreintes digitales AB

Fujitsu Limitée

Gemalto N.V.

CACHÉ mondial

IDEMIA

Technologie M2SYS

NEC Corporation

nViaSoft

Systèmes biométriques sans contact AG

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par Composant :

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Par candidature :

Affronter

Géométrie de la main

Voix

Iris

Empreinte digitale

Autres

Par industrie d’utilisation finale :

Gouvernement

Banque et Finance

Électronique grand public

Soins de santé

Transport & logistique

Défense & Sécurité

Autres

Par région:

Amérique du Nord

NOUS.

Canada

L’Europe 

ROYAUME-UNI

Allemagne

France

Espagne

Italie

CHEVREUIL

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2027

Public cible du marché mondial de la technologie biométrique sans contact dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

