Croissance du marché de la solution de gluconate de chlorhexidine, revenus, acteurs clés, tendances, part et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial de la solution de gluconate de chlorhexidine devrait passer de 174,9 millions USD en 2020 à 202,6 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 1,8 % sur la période de prévision. La croissance régulière du marché des solutions de gluconate de chlorhexidine peut être attribuée à la croissance de la population gériatrique. Avec l’âge, les risques de problèmes de santé augmentent, dont certains pourraient nécessiter une intervention chirurgicale pour leur traitement. Il a été constaté que, une personne sur dix qui subissent une intervention chirurgicale sont dans le groupe d’âge de 65 ans ou plus.

À mesure que le vieillissement augmente la probabilité d’interventions chirurgicales, il y a également une augmentation de la survenue de complications chirurgicales, y compris des infections du site opératoire en raison d’une immunité réduite chez les personnes gériatriques, ce qui stimule la demande de nettoyant pour plaies chirurgicales, comme la solution de gluconate de chlorhexidine. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population des personnes âgées de 65 ans ou plus devrait atteindre environ 1,5 milliard.

L’augmentation des accidents de la route et le besoin croissant d’interventions chirurgicales pour traiter les victimes stimulent la demande d’antiseptiques comme la solution de gluconate de chlorhexidine. Selon les statistiques publiées par l’Organisation mondiale de la santé, environ 1,35 million de personnes meurent chaque année, à cause d’accidents de la route, qui ont des effets désastreux sur la santé des victimes.

Principaux acteurs du marché mondial de la solution de gluconate de chlorhexidine :

Xttrium Laboratories Inc., Afton Pharma, Medichem SA, la société 3M, Evonik Industries, Becton, Dickinson, and Company, Shanxi Dasheng Pharmaceutical Tech Co., Ltd., Ecolab Inc., Molnlycke Health Care AB et Lupin Limited .

Segmentation globale du marché Solution de gluconate de chlorhexidine :

Perspectives du type de produit :

Solution de gluconate de chlorhexidine à 2 %

Solution de gluconate de chlorhexidine à 4 %

Solution de gluconate de chlorhexidine à 20 %

Les autres

Perspectives d’application :

Préparation cutanée préopératoire

Gommage chirurgical des mains

Blessures cutanées et nettoyant général pour la peau

Hygiène personnelle des mains

Perspectives du canal de distribution :

En ligne

Hors ligne

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Solution de gluconate de chlorhexidine au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial Solution de gluconate de chlorhexidine?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de la solution de gluconate de chlorhexidine au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

