Croissance du marché de la simulation et de la formation militaires, analyse, taille, tendances, facteurs émergents, demandes, acteurs clés et potentiel de l’industrie jusqu’en 2030

États-Unis: le rapport sur le marché de la simulation et de la formation militaires contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché de la simulation et de la formation militaires par région.

Le marché de la simulation et de la formation militaires est évalué à environ 11.72 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 4.39 % sur la période de prévision 2020-2027.

La simulation et la formation militaires sont une technologie utilisée pour fournir des services de formation à l’utilisation et à la maintenance des systèmes pour les techniques de guerre militaire. L’approche est rapide et économique et est principalement utilisée par le secteur de la défense. Où il est utilisé comme une méthode efficace pour la formation de la main-d’œuvre pour faciliter le personnel avec de nouvelles techniques et procédures, pour développer et mesurer de nouvelles tactiques ainsi que des responsabilités plus élevées et l’efficacité des nouvelles armes. La simulation et la formation militaires aident à créer un environnement réaliste pour produire des réponses immédiates et réelles à de multiples situations ainsi qu’à gérer des armements complexes sans qu’il soit nécessaire d’utiliser physiquement ces outils opérationnels.

La prise de conscience croissante pour réduire les dépenses sur les méthodes de formation traditionnelles stimule la croissance du marché. Le renforcement croissant des forces militaires à travers le monde et l’augmentation des achats de nouveaux équipements de défense nécessitent une demande de formation et de simulations militaires. Comme en septembre 2020, le gouvernement australien a attribué un contrat à une entreprise locale pour un simulateur mobile d’entraînement aux armes dans le but de dynamiser l’industrie de la défense nationale.

De plus, l’augmentation des dépenses de défense à travers le monde pour soutenir les activités militaires augmente la croissance du marché. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SPIRI), les États-Unis ont augmenté leurs dépenses de défense de 5,3 % pour atteindre un total de 732 milliards USD en 2019 par rapport à leurs dépenses en 2018. Ce qui représente 38 % des dépenses mondiales de défense. Cependant, le manque d’interopérabilité et de mise en réseau entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027. Cependant, la modernisation rapide des équipements de défense présente une opportunité lucrative pour le marché.

L’analyse régionale du marché mondial de la simulation et de la formation militaires est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison de l’adoption précoce de la technologie et d’une infrastructure de défense bien établie.

Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027. Des facteurs tels que l’augmentation rapide des dépenses de défense et la modernisation croissante de l’armée créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché de la simulation et de la formation militaires dans la région Asie-Pacifique.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un grand marché pour le marché.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Lockheed Martin Corporation

Northrop Grumman Corporation

CAE Inc

Thales Group

L-3 Communications Holdings Inc.

Raytheon Company

Rockwell Collins Inc

Cubic Corporation

Rheinmetall AG

BAE Systems

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par application :

Simulation aéroportée Simulation

navale Simulation

terrestre

Par type de formation :

Formation en direct Formation

virtuelle Formation

constructive Formation par

simulation de jeu

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2027

Public cible du marché mondial de la simulation et de la formation militaires dans l’étude de marché :

principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

