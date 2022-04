Croissance du marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans les soins de santé, enquête mondiale, analyse, partage, profils d’entreprise et prévisions d’ici 2027

Le marché mondial de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans la santé fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de fabrication, portefeuille de produits, aperçu des activités, revenus, marges bénéficiaires brutes, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour prendre pied dans le gain d’un marché robuste. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents dont

l’Amérique du Nord a représenté la plus grande part de revenus en 2020 en raison de la forte demande des États-Unis. Les ventes d’appareils portables sont considérablement élevées aux États-Unis et ont considérablement augmenté au cours des première et deuxième vagues de la pandémie de COVID-19. La tendance à la hausse de la médecine personnalisée et la popularité croissante des appareils portables devraient continuer à contribuer à la croissance du marché nord-américain de la sécurité de l’IdO dans le secteur de la santé. facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché

Certaines grandes entreprises opérant sur le marché mondial comprennent Cisco Systems Inc., Oracle Corporation, Intel Corporation, Trend Micro Inc., Kaspersky Lab, Deutsche Telekom AG, Dell Corporation, Inside Secure SA, Agile Cyber ​​Security Solutions, LLC ., et Symantec Corporation.

Obtenez un échantillon du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-sample/764

segment des solutions représentait une part de revenus relativement plus importante en 2020 en raison de l’accent accru mis sur la prévention des pertes potentielles de données. Le secteur de la santé recueille des volumes d’informations sensibles sur les patients, qui, en cas de fuite, peuvent être utilisées à mauvais escient et entraîner des activités illégales et des légalités graves. La demande de solutions de sécurité avec cryptage amélioré de la part des hôpitaux et d’autres prestataires de soins de santé a considérablement augmenté ces dernières années et devrait continuer à soutenir la croissance des revenus du segment des solutions au cours de la période de prévision.

Les progrès technologiques ont conduit au développement de nouveaux appareils et les administrateurs informatiques ont du mal à détecter tous les appareils. Le secteur de la santé introduit de plus en plus d’appareils IoT dans ses réseaux. L’adoption de l’IdO a amélioré les établissements de santé et les soins aux patients, mais la croissance a également été entravée par l’incidence croissante des cybermenaces.

Les appareils IoT offrent aux patients plus de liberté et améliorent l’observance en simplifiant la surveillance et le traitement. Ces appareils permettent une analyse et une surveillance continue des données médicales qui ne seraient pas possibles sans la technologie. Ils offrent également aux fournisseurs de soins de santé un accès instantané à des informations à jour afin qu’ils puissent fournir de meilleurs soins. L’émergence de la COVID-19 a contraint les travailleurs de la santé à déployer des appareils connectés et à suivre et isoler un nombre considérable de patients atteints de la COVID-19. Ces appareils permettent la fourniture de services à distance et peuvent réduire la charge des prestataires de soins de santé.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la sécurité IoT des soins de santé en fonction du composant, du type de sécurité, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (revenus, milliards de dollars ; 2018-2028)

solution chiffrement Analyse Gestion unifiée des menaces Gestion des identités et des accès Perte de données Protection Autres

services Services d’évaluation des risques Services de conseil Services gérés Services de conception et d’intégration Autres



En savoir plus : https://www.emergenresearch.com/industry-report/healthcare-internet-of-things-security-market

sécuritémilliards USD ; 2018-2028)

Sécurité des applications Sécurité du

réseau Sécurité des

terminaux Sécurité du

cloud

Autres

perspectives d’utilisation finale de la sécurité (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux, centres chirurgicaux et

cliniques Organisations de recherche clinique Institutions

gouvernementales et de défense

Laboratoires de recherche et de diagnostic

Régional Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France Espagne BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil du LATAM

-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël MEA



la

Reste

Moyen

Reste2027

: 2020-2027

Le rapport sur le marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans les soins de santé fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, réseau de vente et le canal de distribution, la situation financière et la position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Demander la personnalisation du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/764

Rapports connexes :

Marché des solutions d’engagement des patients : https://www.emergenresearch.com/industry-report/patient-engagement-solutions -market

Marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques : https://www.emergenresearch.com/industry-report/nucleic-acid-isolation-and-purification-market

Marché des tests prénataux non invasifs : https://www.emergenresearch.com /industry-report/non-invasive-prenatal-testing-market

RNA Transcriptomics Market : https://www.emergenresearch.com/industry-report/in-vitro-fertilization-market

Blockchain dans les soins de santé : Https://www.forbesEmergen

À propos de nous :

Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkdIn | Gazouillement | Blogues