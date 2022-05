Croissance du marché de la sclérodermie thérapeutique, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des thérapeutiques de la sclérodermie devrait atteindre 966,78 millions USD d’ici 2026, contre 649,44 millions USD en 2018, avec une croissance à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Marché mondial de la thérapeutique de la sclérodermie par type (sclérodermie localisée, sclérodermie systémique), type de traitement (traitement médicamenteux, traitement chirurgical, thérapie), utilisateur final (hôpital, cliniques spécialisées, établissements de soins à domicile, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026 – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

La sclérodermie est une maladie auto-immune d’étiologie inconnue et se caractérise par une fibrose et des lésions microvasculaires dans les organes affectés. Dans cette maladie, le phénomène de Raynaud est un symptôme initial qui se manifeste par un gonflement des doigts. Il existe deux types de sclérodermie : la sclérodermie localisée et la sclérodermie limitée. La sclérose localisée montre des plaques de peau fibrotique et de tissu sous-cutané qui se produisent en outre sous forme de bandes fibrotiques linéaires sur les extrémités telles que la peau et les tissus plus profonds. Il existe deux types de sclérodermie localisée qui sont la morphée et la sclérodermie linéaire.

Selon les études menées par des chercheurs, il a été constaté que la maladie survient en raison de changements dans certains paramètres de l’environnement ou de changements dans certains gènes chez l’homme. Les symptômes impliqués dans cette maladie sont des anomalies de la peau, des articulations douloureuses, des raideurs matinales, de la fatigue et/ou une perte de poids et bien d’autres.

Il n’existe aucun médicament ou traitement disponible pour traiter la sclérodermie, mais certains médicaments peuvent être utilisés dans le traitement de la maladie associée à la sclérodermie, comme les maladies rénales, les brûlures d’estomac (reflux acide), le phénomène de Raynaud et autres. Certains d’entre eux sont l’aspirine, le naproxène, l’ibuprofène et bien d’autres.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la thérapeutique de la sclérodermie

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Argentis Pharmaceuticals, LLC., F. Hoffmann-La Roche Ltd, AbbVie Inc., Pfizer Inc., Sanofi, ALLERGAN, viDA Therapeutics Inc., Novartis AG, Active Biotech AB., Bristol -Myers Squibb Company, GlaxoSmithKline plc., Johnson & Johnson Services, Inc., AstraZeneca, Daval International Limited et autres.

Tendances du marché

Le marché mondial des thérapeutiques de la sclérodermie est segmenté en trois segments notables tels que le type, le type de traitement et l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché est segmenté en sclérodermie localisée et sclérodermie systémique. La sclérodermie localisée est ensuite segmentée en morphée et en sclérodermie linéaire. La sclérodermie systémique est en outre segmentée en sclérose systémique cutanée limitée ou syndrome CREST et en sclérodermie systémique diffuse. En 2019, le segment de la sclérodermie systémique croît au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base du type de traitement, le marché est segmenté en traitement médicamenteux, traitement chirurgical et thérapie. Le traitement médicamenteux est en outre segmenté en anti-inflammatoires, immunosuppresseurs, corticostéroïdes, anti-H2, agents chélatants, inhibiteurs de la pompe à protons, inhibiteurs de la PDE5, analogues de la prostacycline, inhibiteurs de l’ECA, antagonistes des récepteurs de l’endothéline, inhibiteurs calciques et autres. La thérapie est en outre segmentée en thérapie physique, thérapie par la lumière ultraviolette et autres. En 2019, le segment des anti-inflammatoires connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, établissements de soins à domicile et autres. En 2019, le segment des hôpitaux croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

