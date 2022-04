Croissance du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle à un TCAC de 41,2 % pour atteindre 130,1 milliards de dollars américains d’ici 2025 : Impact du COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Selon le rapport de recherche The Insight Partners publié par The Insight Partners, intitulé « Augmented Reality and Virtual Reality Market – Global Analysis and Forecast to 2025 », le marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle devrait atteindre 130,01 milliards de dollars américains en 2025, enregistrant un TCAC de 41,2 % au cours de la période de prévision 2016 à 2025.

En 2015, l’Amérique du Nord représentait la deuxième plus grande part de revenus avec un peu plus d’un tiers de la part de marché totale, suivie de l’Europe.

Le marché mondial AR et VR est classé en fonction de la géographie en Amérique du Nord, en Europe, en APAC, MEA et SAM. L’Amérique du Nord sera en tête du marché avec de nombreux premiers utilisateurs de la technologie AR et VR, suivie par l’Europe en 2015. L’APAC représentera les régions à la croissance la plus rapide, ce qui est évident grâce à l’engagement continu d’activités de collaboration et de fusion entre les fournisseurs de services, les développeurs de logiciels et les fabricants d’appareils. MEA et SAM connaîtront une croissance nominale au cours de la période de prévision.

AR et VR transforment la façon dont la fabrication, les industries, les usines et autres fonctionnent, les images et les données numériques ont rendu les processus beaucoup plus faciles. AR ajoute les données numériques à l’environnement réel permettant à l’utilisateur d’explorer plus de détails de l’environnement réel. Cette application d’AR est une longueur d’avance sur l’application VR qui permet à l’utilisateur de visualiser la réalité par simulation. Les applications AR sont plus réalisables car elles peuvent être déployées sur des smartphones et des tablettes. Ces applications dans un scénario industriel aident les employés à comprendre les outils, les machines et d’autres applications incluent la formation, le diagnostic des machines et la réparation. Par exemple, Ford Motors utilise la technologie AR et VR pour concevoir les modèles de voitures avant de prototyper les modèles.

L’adoption croissante de la technologie informatique et l’amélioration de la connectivité dans la région APAC stimuleront la croissance du marché AR et VR. Ces technologies sont largement appliquées dans différents domaines tels que la santé, le divertissement, le marketing, le sport, l’automobile et l’industrie. Actuellement, le taux d’adoption de ces technologies en Asie-Pacifique est limité et semble avoir plus de potentiel à l’avenir. La croissance des smartphones et des tablettes stimulera le marché car la plupart des applications AR et VR sont axées sur le consommateur. La demande croissante de smartphones et de tablettes offrant une expérience utilisateur avancée de manière significative pour les jeux et les applications de divertissement devrait également faire exploser le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Le marché Asie-Pacifique AR et VR devrait croître à un TCAC de 47,7% au cours de la période de prévision 2016-2025.

Principaux résultats de l’étude :

Du point de vue de la croissance, l’Inde dans la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance du TCAC le plus lucratif de 47,9 % au cours de la période de prévision

Basé sur la technologie, le segment de la réalité virtuelle devrait connaître d’importantes opportunités rentables et lucratives avec un taux de croissance prévu du TCAC de 23,6 %

Le marché des capteurs par composants sur le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle devrait croître avec un TCAC de 40,3 %

Technologie AR et VR utilisées dans diverses applications, elles sont principalement utilisées dans les films de science-fiction, les jeux et autres applications de divertissement depuis leur création. Ces derniers temps, ils se sont lancés dans de nombreuses autres applications pour offrir une expérience vivante aux consommateurs. Les entreprises utilisent ces technologies pour attirer les clients et leur fournir plus de fonctionnalités dans l’expérience d’achat ou de prise de décision. Par exemple, l’expérience virtuelle de Jaguar Land Rover permet aux clients d’impliquer et d’interagir avec toutes les fonctionnalités des véhicules Jaguar et Land Rover. Les clients potentiels ont la possibilité de découvrir virtuellement toute la voiture, une vue complète de l’extérieur et de l’intérieur de la voiture.

Les produits de réalité augmentée et virtuelle varient avec des spécifications différentes car ils sont utilisés dans diverses applications d’utilisateur final et les produits sont personnalisés pour une utilisation optimale. Les matières premières requises telles que les capteurs, les écrans, l’unité de traitement et d’autres composants varient en fonction des spécifications du système ou des appareils. Par exemple, un simple Google Cardboard nécessite une quantité minimale de matières premières par rapport au dispositif de montage sur tête Oculus Rift. Ainsi, le marché des fournisseurs de matières premières est diversifié pour répondre aux demandes des intégrateurs de systèmes ou des fabricants. De plus, les fabricants ont un large éventail de fournisseurs de ces matières premières parmi lesquels choisir, ce qui leur donne plus de pouvoir de négociation pour réduire le coût global.

