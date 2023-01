Croissance du marché de la plate-forme NFT en France et dans le monde, tendances, énormes opportunités commerciales et chaîne de valeur 2022-2030

Selon les rapports de recherche régionaux, la taille du marché mondial de la plate-forme NFT devrait croître à un TCAC de 24,60 % au cours de la période de prévision. Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques qui sont cryptographiquement tokenisés pour générer des identifiants de propriété uniques et vérifiables. Les plates-formes NFT utilisent la technologie blockchain pour transformer toute forme de média numérique en NFT, y compris les images, les conceptions, les vidéos et la musique. En plus de la génération d’actifs, les plateformes NFT permettent la vente et la distribution de NFT. Les entreprises et les créateurs de contenu individuels peuvent utiliser ces outils pour générer, commercialiser et vendre des NFT.

Certains outils possèdent une fonctionnalité « launchpad » qui permet aux créateurs de collecter des fonds en vendant des actifs avant la diffusion publique. D’autres proposent des outils marchands comme pour la création de boutiques e-commerce. De plus, la plupart des plates-formes NFT s’intègrent aux portefeuilles de crypto-monnaie pour permettre aux clients d’acheter des actifs avec des crypto-monnaies telles que Bitcoin ou Ethereum.

Analyse du marché mondial de la plate-forme NFT

Le rapport analyse les tendances actuelles et les estimations futures du marché mondial de la plate-forme NFT. Le rapport comprend également les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les fournisseurs sur ce marché. En outre, le rapport analyse l’impact de ces facteurs sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. Pour évaluer la taille du marché, le rapport d’étude de marché mondial prend en compte les revenus générés par les ventes de produits NFT Platform. En outre, les données de répartition du marché pour chaque composant, modèle de déploiement, taille de l’organisation, industrie et marché régional sont fournies dans le rapport.

Le rapport sur le marché de la plate-forme NFT analyse en profondeur les facteurs macro-microéconomiques détaillés ainsi que l’attractivité du marché segmentaire et régional. Le rapport comprendra une évaluation quantitative et qualitative approfondie des perspectives du marché segmentaire/régional compte tenu de la présence des acteurs du marché dans la région/le pays et le segment respectifs. La version finalisée du rapport de recherche comprend également la section de conclusion et de recommandation spécifique à l’acheteur du rapport.

Segmentation du marché de la plate-forme NFT

Pourcentages du segment de marché mondial de la plate-forme NFT, par déploiement, 2021 (%)

Basé sur le cloud

Basé sur le Web

Pourcentages du segment de marché mondial de la plate-forme NFT, par taille d’entreprise, 2021 (%)

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

Marché mondial de la plate-forme NFT, par région et par pays, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains)

Pourcentages du segment de marché mondial de la plate-forme NFT, par région et par pays, 2021 (%)

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Europe ( Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Qatar, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Analyse des concurrents du marché mondial de la plate-forme NFT

Le rapport fournit également une analyse des principaux acteurs du marché, notamment :

Chiffre d’affaires de la plate-forme NFT des principales entreprises sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation), (en millions de dollars américains)

Part de marché des revenus de la plate-forme NFT des principales entreprises sur le marché mondial, 2021 (%)

Principales entreprises NFT Platform vendues sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation)

Principaux acteurs du marché de la plate-forme NFT –

OpenSea

Monnayable

Rare

Outils Venly NFT

Bit2Me

bitbond

Plateforme Coinfactory

Plate-forme de flux

Lien gardien

KoalaMenthe

Pont NFT

