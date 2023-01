Croissance du marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe, demande, développements de l’industrie, analyse régionale, stratégies commerciales et prévisions d’ici 2030

Le marché européen des plates-formes informatiques conversationnelles était évalué à 29413,82 millions USD en 2022 et devrait atteindre 255106,69 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 31% au cours de la période de prévision 2023-2030. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’ équipe Data Bridge Mark et Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse import / export , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

La plate-forme informatique conversationnelle est un ensemble de techniques qui permet à l’utilisateur d’activer les processus d’application informatique, de comprendre et de répondre aux commandes vocales et textuelles. L’adoption croissante de l’analyse de données volumineuses et des services basés sur le cloud sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le segment basé sur le cloud détenait la plus grande part de revenus générés en 2020. En outre, l’utilisation croissante des Chabots dans diverses applications alimentées par l’IA est également un facteur qui stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport d’étude de marché sur la plate-forme informatique conversationnelle en Europe @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-conversational-computing-platform-market

Analyse du marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe :

Ce rapport sur le marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché européen de la plate-forme informatique conversationnelle, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché européen de la plate-forme informatique conversationnelle comprennent:

IBM (États-Unis)

Alphabet (États-Unis)

Microsoft (États-Unis)

Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)

Solutions artificielles (Suède)

Accenture (Irlande)

Apexchat (États-Unis)

Botpress (Canada)

Cognizant (États-Unis)

Cognigy (Allemagne)

Conversica , Inc. (États-Unis)

Jio Haptik Technologies Limited (Inde)

Nuance Communications, Inc. (États-Unis)

Omilia Natural Language Solutions Ltd (Chypre)

Oracle (États-Unis)

Nuacem AI (Inde)

PolyAI Ltd., (Royaume-Uni)

SAP (Allemagne)

DEVELOPPEMENTS récents

En 2019, PolyAI Ltd. a levé 12 millions de dollars de financement pour la série A. Cet investissement aidera l’entreprise à développer une technologie d’IA plus sophistiquée pour ses clients, améliorant ainsi le portefeuille de produits de l’entreprise.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport sur le marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-conversational-computing-platform-market

Segmentation du marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe :

Taper

Solution

Chatbot

Assistant de texte

Assistance vocale

Un service

Formation & Conseil

Intégration et déploiement du système

Assistance & Entretien

Type de déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Technologie

Traitement du langage naturel

Compréhension du langage naturel

Apprentissage automatique et apprentissage en profondeur

Reconnaissance vocale automatisée

Application

Service client

Assistance personnelle

Image de marque et publicité

Engagement et fidélisation des clients

Réserver des arrangements de voyage

Intégration et engagement des employés

Confidentialité des données et conformité

Autres

Les utilisateurs finaux

Commerce de détail et commerce électronique

Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)

Informatique et Télécom

Divertissement et médias

Voyage et accueil

Autres

Analyse au niveau du pays du marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plates-formes informatiques conversationnelles sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Renseignez-vous avant d’ acheter ce rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=europe-conversational-computing-platform-market

Table des matières: Marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe, par types Marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe, par application Marché européen des plates-formes informatiques conversationnelles, par utilisateur final Marché de la plate-forme informatique conversationnelle en Europe, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-conversational-computing-platform-market

Parcourir les rapports associés :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-conversational-computing-platform-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-conversational-computing-platform-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-conversational-computing-platform-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-conversational-computing-platform-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com