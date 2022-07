Croissance du marché de la phylloquinone, revenus, acteurs clés, tendances, part et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la phylloquinone devrait atteindre 820,0 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La phylloquinone est également connue sous le nom de vitamine K1 ou phytoménadione. C’est une vitamine disponible dans divers aliments, qui est largement utilisée comme complément alimentaire. Certaines de ses principales sources alimentaires sont l’huile végétale, les légumes verts et certains fruits.

Ce type de vitamine K a été isolé pour la première fois en 1939. Pour la découverte de cette vitamine, Henrik Dam et Edward Doisy ont reçu le prix Nobel en 1943. Elle est largement utilisée dans le traitement de certains facteurs de coagulation sanguine. Certains de ces facteurs de coagulation sanguine mentionnés dans lesquels ce type de vitamine trouve une application sont la carence en vitamine K, le surdosage en warfarine et la jaunisse obstructive. Afin de traiter et de prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né, la vitamine k1 est recommandée pour traiter et prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né. Bien qu’il soit recommandé aux individus, la voie d’administration est généralement l’injection sous la peau ou la bouche. L’injection sous la peau comme voie d’administration est uniquement recommandée lorsque ces voies ne sont pas possibles. Lorsqu’il est administré à des individus par injection, ses avantages peuvent être constatés dans les 2 heures. Sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé, il est indiqué comme les médicaments les plus efficaces et les plus sûrs requis dans le système de santé. Ainsi, la sensibilisation accrue à la carence en vitamine K et l’augmentation de la demande de compléments alimentaires sont quelques-uns des facteurs mentionnés qui propulsent la croissance de l’industrie.

Principaux acteurs du marché mondial de la phylloquinone :

Amphastar Pharmaceuticals Inc., Country Life (Kikkoman Corporation), BASF, Kappa Bioscience, DSM, NattoPharma, Livealth Biopharma, NOW Foods, Solgar Inc et Pfizer Inc.

Quelques facteurs clés contribuant à la croissance

Statistiques régionales et nationales du marché Phylloquinone pour la période 2016-2027. Alors que 2016 et 2017 ont été utilisées comme données historiques, 2018 est considérée comme l’année de référence. 2019-2027 ont été dérivés comme prévisions.

Estimation de la taille du marché avec analyse des tendances historiques et prévues.

Différents types d’alternatives disponibles ont été analysés. Une analyse statistique a été menée sur l’obtention de la part individuelle de ces segments.

Le cadre réglementaire de chaque région.

Perspectives régionales de recherche et d’application à venir.

État des développements en cours.

La prévalence régionale de la phylloquinone a été cartographiée.

Analyse des lacunes de la demande et de l’offre

Stratégie de tarification des concurrents régionaux

Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie

Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

Recommandations stratégiques dans des segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents.

Segmentation du marché basée sur Grade Outlook:

Qualité alimentaire

Qualité pharmaceutique

Voie d’administration Outlook :

Parental

Oral

Topique

Perspectives d’application :

Carence en vitamine K

Surdosage de warfarine

Jaunisse obstructive

Ostéoporose

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Phylloquinone au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial de la phylloquinone?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de la phylloquinone au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

