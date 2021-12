Croissance du marché de la patate douce à un TCAC au cours de la période de prévision 2021-2028

Le marché mondial de la patate douce représentait 48 628,8 millions de dollars US en 2018 et devrait croître à un TCAC de 2,1 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 58 470,0 millions de dollars US d’ici 2027.

Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

Dans le segment des applications, le segment alimentaire représentait la plus grande part du marché mondial de la patate douce. Le profil nutritionnel élevé de la patate douce et la demande croissante des pays en développement tels que le Mexique, la Grèce, l’Italie et l’Indonésie sont les facteurs clés qui favorisent le besoin de patate douce sur le marché mondial de la patate douce. De plus, la patate douce est une riche source de fibres, de minéraux et de vitamines, qui contribuent à fournir de nombreux avantages pour la santé. La patate douce contient des acides gras essentiels, et sa consommation contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Par conséquent, la prise de conscience des bienfaits pour la santé associés à la consommation de patate douce stimule la croissance du segment alimentaire sur le marché mondial de la patate douce.

Principaux acteurs clés : AV Thomas Produce, Dole Food Company Inc., Ham Farms, Jackson Farming Company, Lamb Weston Holdings, Inc., McCain Foods Limited, Nash Produce, Simplot Food Group, The Kraft Heinz Company, Yantai China Pet Foods Co ., Ltd

La patate douce fait partie de l’alimentation traditionnelle dans de nombreuses régions et est principalement consommée en raison de ses avantages nutritionnels et de plusieurs avantages pour la santé. Il est considéré comme une bonne source d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de fibres et de micronutriments essentiels. En outre, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé les patates douces avec des descripteurs de teneur en éléments nutritifs, qui les caractérisent comme étant sans gras saturés, sans gras, sans cholestérol, à faible teneur en sodium, riches en vitamine C et en vitamine A, et un bonne source de fibres. Actuellement, la forte croissance de la population et la sensibilisation croissante des consommateurs à la patate douce en tant que bonne source de fibres ont alimenté la croissance du marché de la patate douce. Parallèlement à cela, l’augmentation du pouvoir d’achat des habitants des pays en développement a également soutenu la croissance du marché. Ainsi, l’essor mondial des applications alimentaires stimule la croissance du marché de la patate douce.

Marché mondial de la patate douce – par forme

Produit entier

Pâte

Farine

Marché mondial de la patate douce – par type

Frais

Gelé

Séché

Marché mondial de la patate douce – par application

Aliments

Boisson

L’alimentation animale

