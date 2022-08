Croissance du marché de la microchirurgie dentaire à un taux de 7,99% et taille, tendances, croissance, perspectives et prévisions du secteur d’ici 2028

Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 7,99 % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’essais cliniques contribuera à accélérer la croissance du marché de la microchirurgie dentaire.

La microchirurgie est l’un des processus médicaux renommés dans l’industrie chirurgicale. Auparavant, ces techniques étaient réalisées pour soigner des affections cutanées, bien que, de nos jours, la microchirurgie ait un large éventail de fonctions. La chirurgie esthétique est l’un des secteurs de l’industrie dentaire qui connaît la croissance la plus rapide.

Des facteurs tels que l’augmentation de la vigilance liée à l’esthétique dentaire parmi la population jeune ainsi que l’accessibilité croissante des procédures d’esthétique dentaire, l’expansion continue des technologies de pointe et le fort besoin de technologie chirurgicale dans les pays émergents, l’augmentation de l’incidence des maladies par exemple, le cancer du sein, le mélanome et le cancer de la peau non mélanique, l’œsophage de barrette, le cancer de la prostate devraient stimuler la croissance du marché de la microchirurgie dentaire dans les années à venir. Le besoin croissant de chirurgies dentaires esthétiques, par exemple le collage, les implants, le pontage, le lifting des gencives et le lissage, sont les autres principaux facteurs qui devraient propulser la croissance du marché de la microchirurgie dentaire dans les années à venir. Malgré que,

Zeiss International, Baxter, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, MicroSurgical Technology., Peter LAZIC GmbH, MICROSURGERY INSTRUMENTS, INC., Accurate Surgical & Scientific Instruments Corporation, Henry Schein, Inc., KLS Martin Group ; BVI, B. Braun Melsungen AG, Danaher, Dentsply Sirona, Smith & Nephew plc, Zimmer Biomet, Ivoclar Vivadent AG, Institut Straumann AG, Kerr Corporation, Salvin Dental Specialties, Inc. et Medtronic, ALBERT WAESCHLE, Global Surgical Corporation, SYNOVIS MICRO COMPANIES ALLIANCE, INC., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et

Le marché de la microchirurgie dentaire est segmenté en fonction de la procédure, de l’application, de l’équipement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la procédure, le marché de la microchirurgie dentaire est segmenté en transplantation, réimplantation, transfert de tissu de lambeau libre et anastomoses vasculaires.

Sur la base de l’application, le marché de la microchirurgie dentaire est segmenté en chirurgie générale, neurochirurgie, ophtalmologie, chirurgie reconstructive et plastique et oncologie.

Sur la base de l’équipement, le marché de la microchirurgie dentaire est segmenté en instruments microchirurgicaux, microscopes et matériaux de suture.

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la microchirurgie dentaire est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et organismes de recherche.

