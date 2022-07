Croissance du marché de la gestion des impôts, tendances récentes, analyse de l’industrie, perspectives, perspectives, part et rapport sur les prévisions 2028

La du marché mondial de la gestion fiscale a atteint 17,66 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

La demande croissante de solutions facilitant la tenue de registres fiscaux devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial de la gestion fiscale au cours de la période de prévision. La demande croissante de logiciels de calcul des impôts avec une grande précision et un minimum d’erreurs devrait encore augmenter la croissance du marché mondial de la gestion des impôts au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de transactions financières dans divers secteurs devrait stimuler davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du marché :

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché de la gestion fiscale qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes. , et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Avalara, Inc., Thomson Reuters Corporation, SAP SE, Canopy Tax, Inc., Federal Tax Authority, LLC (TaxCloud), TPS Unlimited, Inc., Intuit Inc., Sovos Compliance, LLC, DAVO Technologies, LLC et Drake Enterprises, Inc.

Principaux faits saillants du rapport

Les revenus du segment des solutions devraient augmenter à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de logiciels de gestion fiscale dans divers secteurs devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment à l’avenir.

Le segment des impôts indirects devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant de logiciels avancés pour mesurer les impôts indirects rapidement et avec précision.

Le segment cloud devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre croissante de logiciels de gestion fiscale basés sur le cloud pour optimiser la mobilité et décentraliser le stockage des données.

Le segment BFSI devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de clients utilisant les services bancaires dans le secteur BFSI.

Des facteurs tels que l’adoption croissante de logiciels de gestion fiscale par les utilisateurs finaux et les modifications continues de la réglementation fiscale dans les pays d’Amérique du Nord devraient stimuler la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion fiscale sur la base du composant, du type, du déploiement, de l’utilisation finale et de la région :

Component Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018–2028)

Services

Solutions

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018– 2028)

Impôts directs Impôts

indirects

Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

cloud

sur site

Perspectives d’utilisation finale du

Fabrication

détail

Technologies de l’information et télécommunications

Énergie et services publics

Santé

Transport et logistique

Médias & Loisirs

BFSI

Autres

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché de la gestion fiscale, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial de la gestion fiscale dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Points saillants de la table des matières (TOC):

Aperçu du marché mondial de la gestion fiscale

Analyse concurrentielle du marché de la gestion fiscale

Analyse régionale de la production et des revenus du marché mondial de la gestion fiscale

Analyse régionale de Offre, consommation, exportation et importation

du marché mondial de la gestion fiscale Analyse de marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix

de la gestion fiscale Analyse basée sur les applications du marché mondial de la gestion fiscale

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval dedu marché

mondial de la gestion fiscale (2021-2028)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

