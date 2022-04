Croissance du marché de la gestion des déchets 2022 Taille de l’industrie, part, tendances, demande à venir, prévisions 2030 | Google LLC, (États-Unis), Baidu, Inc., (Chine) | TCAC de 3,5 %

La taille du marché mondial de la gestion des déchets devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Le processus de collecte, de transport et d’élimination des ordures, des eaux usées et d’autres déchets s’appelle la gestion des déchets. La gestion des déchets englobe tous les types de déchets, qu’ils soient solides, liquides ou gazeux. De plus, il distribue toutes sortes de déchets, qu’ils soient générés par des municipalités, des industries ou des résidences.

La croissance du marché mondial de la gestion des déchets a été constante en raison des mesures actives du gouvernement pour abréger le déversement illégal de déchets. Une autre raison du développement de l’industrie de la gestion des déchets est la mise en œuvre croissante des procédés d’incinération et de recyclage des déchets en énergie (WTE).

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) a promulgué la Loi sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA) pour empêcher le déversement à l’air libre des déchets et la gestion des déchets dangereux et non dangereux. De plus, la croissance mondiale de la population et la mondialisation ont entraîné une augmentation du volume global de déchets. En outre, l’industrialisation en expansion dans des pays asiatiques comme l’Inde, la Chine et Taïwan a stimulé l’évolution des entreprises chimiques, pétrolières et gazières, automobiles et médicales. Ainsi, ces facteurs peuvent avoir un impact positif sur la croissance du marché mondial de la gestion des déchets, car toutes les activités industrielles génèrent des quantités massives de déchets et polluent l’environnement.

En outre, la sensibilisation aux effets dangereux des déchets et à la prévention des infections grâce à des systèmes de gestion des déchets renouvelables peut finalement avoir un impact sur la croissance du marché. Le facteur de sensibilisation et de prévention peut forcer la croissance du marché mondial de la gestion des déchets au cours de la période d’analyse.

Cependant, le coût élevé d’acquisition et d’exploitation des solutions de gestion des déchets est susceptible de freiner la croissance du marché. Les services de gestion des déchets nécessitent des dépenses élevées car ils impliquent une main-d’œuvre importante tout au long du processus. De plus, le transport des déchets, le stockage et les frais de transport supplémentaires peuvent consommer une partie importante du montant du processus.

L’augmentation de la population urbaine est intimement liée à l’évolution des modes de consommation et de production. La production municipale de déchets solides est particulièrement importante dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le rythme de production de déchets dans ces pays s’est accéléré ces dernières années et devrait se poursuivre pendant la période d’analyse. Selon la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (UNESCAP), environ 50 à 65 % des déchets solides municipaux dans les pays à revenu faible et intermédiaire sont organiques. Les déchets sont bénéfiques s’ils sont convertis en compost de haute qualité utilisé dans l’agriculture, le jardinage ou les pratiques d’aménagement paysager.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de l’impact du COVID-19 et du confinement, la production de déchets de l’industrie et du secteur commercial a considérablement diminué, en raison de la fermeture soudaine des usines. En dehors de cela, la baisse des opérations de production a entraîné une baisse rapide de la demande de matériaux recyclables comme le caoutchouc et le plastique. Cependant, les ordures municipales ont augmenté dans les quartiers.

La réouverture des installations de production et l’introduction des vaccins COVID-19 entraîneront le redémarrage à grande échelle des entreprises de gestion des déchets et de l’industrie du recyclage des déchets.

Au cours de la période de prévision, les initiatives gouvernementales de sensibilisation et de solutions et les besoins croissants de création de solutions énergétiques devraient présenter des perspectives de croissance attrayantes pour les acteurs du marché.

Analyse régionale

Sur le plan régional, l’Asie-Pacifique a contribué à la part de marché la plus élevée de la gestion des déchets en 2020 et devrait s’assurer une position de leader au cours de la période de prévision. La population croissante de la région, le revenu disponible élevé et la demande croissante de produits alimentaires emballés contribueront probablement à la domination de la région sur le marché. La région est également témoin de la pollution plastique marine maximale, ce qui peut finalement accroître le besoin d’un système de gestion des déchets dans la région.

Segments de marché clés

Par taille d’entreprise

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par industrie verticale

Automobile

Soins de santé

Médias et divertissement

BFSI

Éducation

Commerce de détail et biens de consommation

Transports & Tourisme

Informatique & Télécom

Autres

Par type de plateforme

Portable

Ordinateur de bureau et portable

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Principaux acteurs du marché

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

