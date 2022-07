Croissance du marché de la gestion commerciale, tendances récentes, analyse de l’industrie, perspectives, perspectives, part et rapport sur les prévisions 2030

La du marché mondial de la gestion du commerce a atteint 1 022,6 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 10,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance robuste des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante d’automatisation de la gestion des processus commerciaux afin de réduire les coûts opérationnels d’une organisation, ce qui a conduit au développement de divers logiciels de gestion commerciale.

Le logiciel de gestion commerciale est capable de résoudre les complexités, fournissant ainsi des plates-formes robustes et évolutives telles que les modèles de paiement à l’utilisation, grâce auxquelles l’adoption de ces solutions de gestion a augmenté dans diverses industries d’utilisation finale. Le 18 mai 2022, par exemple, DiMuto a lancé un nouveau logiciel de gestion commerciale « DiMuto Farm Management », qui aide les petits exploitants agricoles à numériser leurs opérations et à réaliser les changements souhaités dans leur chaîne d’approvisionnement. Ce logiciel de gestion relie également les opérations telles que la culture, la récolte, la vente, le paiement et d’autres services pour une meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement des exploitations.

Diverses entreprises se concentrent sur l’adoption de systèmes de gestion du commerce mondial (GTM), qui devraient stimuler la demande au cours de la période de prévision afin d’optimiser et de simplifier le système global de gestion du commerce . De plus, les fournisseurs de systèmes GTM adoptent des solutions logicielles de gestion des échanges avec l’évolution de la dynamique du marché pour soutenir la concurrence et augmenter les revenus du marché. De plus, les organisations forment et intègrent les systèmes GTM avec les systèmes d’entreprise pour une gestion fluide des informations sur le cloud ou les plateformes sur site.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial de la gestion commerciale est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial de la gestion commerciale étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Principaux acteurs impliqués sur le marché tels qu’Oracle, Thomson Reuters, Aptean, SAP, e2open, LLC, Precision, Bamboo Rose LLC, OCR Services, Inc, Vigilant GTS LLC, 4PL Consultancy Ltd, MIC et AEB.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion du commerce en fonction du type de composant, du type de déploiement, de la fonctionnalité, de la taille de l’entreprise, de l’utilisation finale et de la région :

Type de composant Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

solution

du service de

Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Sur site

sur le cloud

Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Gestion du contrôle financier Gestion

des contrats

Opérationnel Gestion des risques Gestion des

audits Gestion de la

conformité

Autres

Perspectives de la taille de l’entreprise (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Petites et moyennes entreprises (PME)

grandes entreprises

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

de biens de consommation

transport& Logistique

Aéronautique & Défense

Santé

Fabrication

Autres

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Principaux avantages de l’achat du rapport sur la gestion du commerce mondial :

analyse complète de l’évolution du paysage

concurrentiel entreprises ainsi que des méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial de la gestion du commerce

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et opportunités du marché

Complet analyse régionale du marché mondial de la gestion du commerce

Profilage approfondi des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial Trad e Management Market

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

