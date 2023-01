Croissance du marché de la géolocalisation, demande, développements de l’industrie, analyse régionale, stratégies commerciales et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le Global G eofencing La valeur marchande s’élèverait à 12 667,46 millions USD d’ici 2029 et afficherait un TCAC de 27,40 % pour la période de prévision 2022-2029 . L’augmentation du taux de pénétration d’Internet, en particulier dans les économies en développement, l’accent croissant mis sur l’amélioration des performances organisationnelles et de l’efficacité opérationnelle et l’adoption croissante des services cloud par les petites et moyennes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance de ce marché.

Le déploiement croissant par l’industrie de la défense pour des applications telles que la défense maritime, la gestion des drones, la défense de l’armée de l’air, la gestion des véhicules militaires, l’application de la loi et les alertes d’événements géographiques apparaîtra comme le principal facteur de croissance du marché. La demande croissante de services de télématique, de ressources humaines et de localisation des enfants, le nombre croissant de petites et moyennes entreprises, en particulier dans les économies en développement, la demande et le besoin croissants de sécurité et de fiabilité par les différents secteurs verticaux de l’industrie et le renforcement de l’industrie informatique dans les économies en développement telles que L’Inde et la Chine vont encore aggraver la croissance du marché. Le déploiement croissant des services cloud et la croissance de la demande des services bancaires, financiers et d’assurance (BFSI) sont d’autres facteurs qui soutiennent la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché du géorepérage fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé , analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du géorepérage , contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Thumbvista

Simplifié.fi

Esri

GéoMoby

Pomme

Pulsation LTD.

MAPCITE

Réseaux tourbillonnants

Point bleu

Mobinius

GPSWOX

Char Software, Inc

DreamOrbit

Embitel .

Services créatifs Invisage

LocationSmart

Maven Systems Pvt. Ltd.

MobiOcean .

Nisos Technologies

PlotProjects BV

Le marché du géorepérage est segmenté en fonction du composant, du type de géorepérage , de la taille de l’organisation et de la verticale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base des composants, le marché du géorepérage est segmenté en solutions et services. Le segment des services est sous-segmenté en services de déploiement et d’intégration, services de support et de maintenance, services de conseil et de conseil, service de gestion et de test des API.

Basé sur le type de géorepérage , le marché du géorepérage est segmenté en géorepérage fixe et mobile .

En fonction de la taille de l’organisation, le marché du géorepérage est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Le marché de la géolocalisation est segmenté sur la base de la verticale dans le transport et la logistique, la vente au détail, les soins de santé et les sciences de la vie, la fabrication industrielle, les médias et le divertissement, le gouvernement et la défense, la banque, les services financiers et l’assurance et autres.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du géorepérage sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du géorepérage et continuera de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison de la prévalence de l’infrastructure informatique avancée et de l’adoption élevée des services cloud dans diverses industries des pays de la région. L’ Asie-Pacifique continuera à enregistrer des gains substantiels au cours de la période de prévision et obtiendra le TCAC le plus élevé. Cela est dû à la forte pénétration des solutions informatiques dans les secteurs verticaux de l’industrie dans les pays de la région.

La section par pays du rapport sur le marché du géorepérage fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché du géofencing

Partie 03 : Paysage du marché mondial du géorepérage

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial du géorepérage

Partie 05 : Segmentation du marché mondial du géorepérage par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

