Croissance du marché de la gélatine, dernière tendance et prévisions 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Gélatine . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur la gélatine présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de la gélatine était de 3,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la gélatine devrait atteindre 7,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les applications croissantes de la gélatine dans l’industrie alimentaire et des boissons stimuleront principalement la croissance du marché mondial de la gélatine au cours de la période d’étude. En plus de cela, l’augmentation du revenu disponible par habitant et la prise de conscience croissante des avantages nutritifs d’une alimentation saine stimuleront la demande de gélatine au cours de la période d’étude. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché de la gélatine.

La croissance du marché devrait être favorisée par la demande croissante de ces articles dans les confiseries et les desserts. En outre, la demande accrue de gélatine en tant qu’additif alimentaire pour améliorer les qualités rhéologiques devrait élargir le marché du produit tout au long de la période de prévision.

Le fait que la gélatine soit exempte de conservateurs ou d’additifs augmentera sa demande pendant la période d’étude. En plus de cela, les produits trouvent également un large éventail d’applications dans le segment pharmaceutique, ce qui contribuera au marché de la gélatine au cours de la période d’étude. La gélatine est utilisée dans l’industrie pharmaceutique dans la production de capsules dures et molles. Il est également utilisé comme stabilisant pour les émulsions d’huile et la gélatine glycérinée pour les suppositoires. En dehors de cela, la gélatine trouve une application dans l’industrie pharmaceutique en tant qu’agent épaississant dans les dosages liquides, le sucre ou les enrobages de comprimés. Tous ces facteurs vont amplifier la croissance du marché mondial de la gélatine. Au contraire, des réglementations strictes liées à l’utilisation de la gélatine peuvent limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

La demande de gélatine a augmenté brusquement dans le secteur pharmaceutique pendant la pandémie de COVID-19. Le secteur pharmaceutique a connu une croissance inattendue après le début de la pandémie. En conséquence, il est devenu opportuniste pour le marché mondial de la gélatine. L’industrie des aliments et des boissons a également connu une croissance importante en raison d’une augmentation de la demande de services de livraison en ligne. En conséquence, cela a été bénéfique pour le marché mondial de la gélatine.

Analyse régionale

L’Europe devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché mondial de la gélatine. Cela est dû à la demande croissante d’aliments et de boissons nutritionnels et fonctionnels. En outre, l’industrie pharmaceutique et de la santé en plein essor dans la région contribuera à la croissance du marché de la gélatine au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Gelita AG

• Rousselot SAS

• Groupe Weishardt

• Sterling Gelatin

• Catalent Pharma Solutions

• PB

Gelatins • Roxor LLC

• Nitta Gelatin Inc

• Trobas Gelatine

• Junca Gelatines

• Sterling Biotech Group

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la gélatine se concentre sur la source, le matériau, la fonction, l’utilisateur final et la région.

Par source

• Porc

• Peau

de bovin • Os de bovin

• Poisson et volaille

• Autres

Par matériau

• Type A

• Type B

Par fonction

• Stabilisant

• Épaississant

• Gélifiant

Par utilisateur final

• Aliments et boissons

• Produits pharmaceutiques

• Soins de santé

• Nutraceutiques

• Cosmétiques

• Photographie

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

