Croissance du marché de la farine de poisson robuste à un TCAC de 6,2 % pour dépasser 3 178,28 millions de dollars d’ici 2028 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par TheInsightPartners.com

Selon notre dernière étude de marché, intitulée » Prévisions du marché de l’huile de poisson jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par type d’espèce (merlan bleu, anchois, sardine, capelan et autres) et application (produits pharmaceutiques, nutrition animale et aliments pour animaux de compagnie). , aquaculture, compléments alimentaires et autres) », la taille du marché de l’huile de poisson était évaluée à 2 087,39 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 3 178,28 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 6,2% à partir de 2021 jusqu’en 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché de l’huile de poisson et les principaux acteurs et leurs progrès sur le marché.

En 2020, l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de l’huile de poisson et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé et du riche profil nutritionnel de l’huile de poisson stimule la croissance du marché de l’huile de poisson dans la région. Parallèlement à cela, la prévalence accrue des maladies chroniques dans divers pays de la région entraîne une augmentation de la demande d’huile de poisson. Par exemple, en Australie, on estime que cinquante pour cent des Australiens souffrent d’au moins 1 des 8 maladies chroniques courantes sélectionnées : cancer, maladies cardiovasculaires, problèmes de santé mentale, arthrite, maux et problèmes de dos, maladie pulmonaire obstructive chronique, asthme et diabète. . Ces facteurs devraient favoriser la croissance de la demande d’huile de poisson dans la région.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché de l’huile de poisson sur

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00016600/

Marché de l’huile de poisson: paysage concurrentiel et développements clés

Pesquera Exalmar SAA ; Société de protéine d’Omega ; Pelagia AS ; Copeinque ; Coplex International SAC ; Triplenine; FF Skagen A/S ; DSM ; Croda International PLC ; et BASF SE sont parmi les principaux acteurs du marché mondial de l’huile de poisson. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

L’huile de poisson est associée à divers bienfaits pour la santé et aide à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, abaisse la tension artérielle et ralentit l’accumulation de plaques d’athérosclérose. L’huile de poisson est également considérée comme l’un des nutriments précieux pour les humains et le bétail. L’huile de foie de poisson et l’huile corporelle de poisson sont les deux types d’huile de poisson. L’huile de poisson est une riche source d’acides gras oméga-3 et comprend la présence de vitamines et de minéraux, tels que la vitamine A et la vitamine D, qui sont essentielles pour le corps humain. De plus, le DHA présent dans l’huile de poisson améliore la mémoire et les fonctions cognitives et joue un rôle important dans le développement du cerveau du nourrisson. Ainsi, ces avantages pour la santé contribuent à la croissance du marché de l’huile de poisson à travers le monde.

L’huile de poisson est de plus en plus utilisée dans diverses industries, telles que les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires, la nutrition animale et les aliments pour animaux de compagnie. Il trouve une application importante dans les produits pharmaceutiques et est considéré comme une huile naturelle ou des concentrés d’EPA-DHA. Il est également utilisé pour l’alimentation animale car il fournit des effets favorisant la croissance et est une source d’énergie peu coûteuse. En dehors de cela, il est également utilisé dans les aliments pour animaux de compagnie et aide à renforcer le système immunitaire des chiens tout en aidant à lutter contre le cancer canin. L’huile de poisson est également utilisée comme complément alimentaire où les gélules sont traditionnellement fabriquées à partir de gélatine qui recouvre l’huile dans les gélules molles. Ainsi, l’utilisation d’huile de poisson dans différentes industries est le moteur de la croissance du marché de l’huile de poisson.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’huile de poisson

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie agroalimentaire avec la fermeture d’installations de fabrication, des difficultés d’approvisionnement en matières premières et des restrictions sur les opérations logistiques. Les perturbations dans l’approvisionnement en matières premières des fabricants ont entravé la production d’huile de poisson. Cependant, pendant la pandémie, la demande d’huile de poisson a augmenté en raison de la tendance à la hausse de la consommation d’aliments sains. L’attention accrue des consommateurs sur leur santé en raison de la pandémie de COVID-19 contribue également à la demande du marché de l’huile de poisson, qui devrait soutenir sa reprise au cours de la période de prévision.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00016600

Sur la base de l’application, le marché de l’huile de poisson est divisé en produits pharmaceutiques, nutrition animale et aliments pour animaux de compagnie, aquaculture, compléments alimentaires et autres. Le segment pharmaceutique détenait la plus grande part de marché de l’huile de poisson, sur la base de l’application en 2020. Dans l’industrie pharmaceutique, l’huile de poisson est disponible en variétés sans ordonnance et uniquement sur ordonnance à différentes concentrations. Les huiles de poisson sans ordonnance font partie du régime multivitaminé du consommateur et complètent efficacement son alimentation avec des acides gras sains.

Le marché mondial de l’huile de poisson est segmenté en cinq régions principales : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord était la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial. Le marché nord-américain de l’huile de poisson est en croissance en raison de facteurs tels que l’augmentation de l’adoption de l’huile de poisson à base d’anchois dans les pays développés et l’augmentation des lancements de produits par les principaux acteurs du marché de la région. Selon le Département américain de la santé et des services sociaux, 6 adultes sur 10 aux États-Unis souffrent d’une maladie chronique. Une prévalence croissante de ces maladies chroniques en Amérique du Nord entraîne une forte demande d’huile de poisson, ce qui aide le marché.

.

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions de l’huile de poisson sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00016600/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876