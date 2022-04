Croissance du marché de la fabrication d’avions 2022, analyse des tendances, taille de l’industrie, facteurs, estimation de la part, prévisions régionales d’ici 2030

États-Unis – La taille du marché mondial de la fabrication d’aéronefs était de 291,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la fabrication d’aéronefs devrait atteindre 481,6 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9% au cours de la prévision période de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial de la fabrication d’avions devrait connaître une croissance inévitable tout au long de la période de prévision en raison de la croissance de la population urbaine et de la hausse du taux d’emploi. De plus, le soutien favorable des organismes gouvernementaux pour améliorer le secteur de l’aérospatiale et de la défense stimulera la croissance du marché.

Le terme aérospatiale englobe les planeurs, les hélicoptères, les avions de passagers, les véhicules aériens sans équipage et les drones, les avions ultra-légers et les dirigeables. Les nombreuses applications de l’aérospatiale dans les secteurs militaire et de la défense, civil et touristique, commercial et autres propulseront le marché mondial de la fabrication d’avions vers l’avant.

L’augmentation des dépenses de défense contribuera à la croissance du marché. De plus, les initiatives des acteurs de l’industrie pour introduire des solutions durables apporteront une évolution significative dans l’industrie. Par exemple, Airbus et CFM ont récemment dévoilé leur projet de tester conjointement la propulsion d’avions à hydrogène. De plus, le brésilien Embraer a également signé un partenariat de R&D avec Widerøe et Rolls-Royce pour le développement d’avions durables.

Les avancées croissantes, telles que l’utilisation de techniques ML (Machine Learning) telles que l’IA (Intelligence Artificielle) dans la fabrication d’avions pour améliorer la sécurité, la qualité et l’efficacité, bénéficieront au marché mondial de la fabrication d’avions. Les algorithmes ML sont utilisés pour collecter les données et les analyser. De plus, les innovations technologiques visant à réduire les coûts de fabrication et à améliorer les performances des avions profiteront au marché mondial de la construction aéronautique.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage de la pandémie a considérablement entravé l’ensemble de l’industrie aérospatiale. Les autorités gouvernementales ont également commencé à se concentrer davantage sur les soins de santé plutôt que sur les infrastructures, l’aérospatiale et d’autres industries. Ainsi, il a restreint les activités de fabrication d’aéronefs.

En outre, le confinement imposé et d’autres restrictions ont interrompu le commerce international, ce qui a entravé les activités de R&D. Ainsi, tous ces facteurs ont eu un impact négatif sur le marché mondial de la fabrication d’avions.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée du marché mondial de la fabrication d’avions, en raison de l’accent croissant mis sur l’amélioration de la productivité et la réduction des coûts pour faciliter les flottes et les sous-flottes. De plus, la croissance des dépenses dans le secteur de la défense contribuera à la croissance du marché.

L’Europe et l’Asie-Pacifique devraient également enregistrer une croissance significative en raison de l’augmentation des dépenses de défense dans les économies émergentes comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud. De plus, les politiques favorables élaborées par les gouvernements de ces pays contribueront davantage à la croissance du marché mondial de la construction aéronautique.

Concurrents sur le marché

La compagnie Boeing

Groupe Airbus

Lockheed Martin Corp.

BAE Systems API

Bombardier inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la fabrication d’avions se concentre sur le produit, les applications et la région.

Par produit

Planeurs

Hélicoptères

Avion ultra-léger

Avion de passagers

Véhicules aériens sans pilote et drones

Dirigeables (dirigeable)

Par demandes

Militaire & défense

Civil

Commercial (Fret)

Autres (Agriculture, Expérimentations & prototypes)

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

