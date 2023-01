Croissance du marché de la fabrication additive en Europe avec un TCAC de 20,7 %, points saillants, opportunités commerciales, perspectives régionales, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030

Les études comparatives réalisées dans le rapport d’étude de marché à grande échelle sur la fabrication additive en Europe sont idéales pour suivre les progrès des concurrents par rapport aux progrès de l’entreprise. S’ils vont loin, c’est une excellente occasion d’apprendre ce qu’ils font différemment. En utilisant les informations sur le marché de ce rapport, des stratégies commerciales peuvent être développées pour devancer les concurrents. Le rapport marketing sur la fabrication additive en Europe est idéal pour établir quel support ou canal est le meilleur moyen d’atteindre ceux qui sont vraiment intéressés par les offres de l’entreprise.

Le rapport sur le marché de la fabrication additive en Europe est précieux. La connaissance correcte aide à réduire les risques qu'une entreprise prend. Le rapport est utile pour comprendre les clients existants à un niveau plus approfondi. Le rapport d'étude de marché aide à établir la viabilité du marché, ce qui réduit le risque d'échec. Le rapport d'activité sur la fabrication additive en Europe aide également à connaître les besoins des clients essentiels à la réduction des risques.

Le marché de la fabrication additive concerne la conception, la production et la distribution de fils, de tissus, de vêtements et de vêtements. La matière première peut être du métal, des plastiques, des alliages et de la céramique. Les industries de fabrication additive contribuent de manière significative à l’économie nationale de nombreux pays. La demande croissante de composants légers des catégories automobile et aérospatiale et les progrès des technologies d’impression 3D métal ont fortement augmenté la demande sur le marché européen de la fabrication additive.

Le rapport sur le marché de la fabrication additive en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques , et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Définition du marché

La fabrication additive (AM) est différente de la méthode de production soustractive, qui envisage de broyer le matériau inutile d’un bloc de matériau. L’utilisation de la fabrication additive dans les applications industrielles fait généralement référence à l’impression 3D. La fabrication additive consiste en un ajout couche par couche de matière pour former un objet tout en se référant à un fichier tridimensionnel à l’aide d’une imprimante 3D et d’un logiciel d’impression 3D. Une technologie de fabrication additive appropriée est sélectionnée parmi l’ensemble de technologies disponibles en fonction de l’application.

Opportunités

Avancement dans le secteur de la santé

Dans le domaine médical, chaque patient est unique et, par conséquent, la fabrication additive a un fort potentiel d’utilisation pour des applications médicales personnalisées et personnalisées. Les cliniques médicales les plus couramment utilisées sont les implants personnalisés et les guides de scies à modèles médicaux. Dans les domaines dentaires, les produits de fabrication additive sont utilisés dans les attelles, les appareils orthodontiques, les modèles dentaires et les guides de forage. Cependant, les produits de fabrication additive sont également utilisés pour fabriquer des tissus et des organes artificiels, qui peuvent être utilisés à des fins d’étude dans un institut de recherche ou entre des consultations de médecins et de patients. Le développement de la numérisation de l’imagerie médicale permet la reconstruction de modèles 3D à partir de l’anatomie des patients. Le flux de travail typique des dispositifs médicaux personnalisés commence par l’imagerie ou la capture de la géométrie de l’anatomie du patient à l’aide de méthodes de numérisation 3D calculées. Ces données peuvent être utilisées pour imprimer des modèles 3D de l’anatomie d’un patient ou peuvent être utilisées pour créer des dispositifs ou des implants personnalisés.

Développement récent

En février, SLM Solutions a lancé le SLM.Quality. Il s’agit d’une solution logicielle d’assurance qualité qui permet aux clients d’effectuer des évaluations de travaux de construction et de traiter les qualifications et les certifications de pièces plus efficacement. Que ce soit pour la production de pièces unitaires ou en série, le SLM. Des solutions de qualité peuvent accompagner les clients industriels pendant le processus de qualification, améliorant la traçabilité et la documentation des données de processus clés. Ce développement aidera l’entreprise à attirer plus de clients.

En février, SLM Solutions et Assembrix ont annoncé conjointement l’intégration réussie du logiciel Assembrix VMS avec les machines SLM Solutions à travers le monde. Ce nouveau partenariat répondra à la demande croissante des OEM pour une fabrication additive distribuée sécurisée et permettra la création d’un écosystème de fabrication additive fiable et international.

Portée du marché de la fabrication additive en Europe

Le marché européen de la fabrication additive est classé en fonction du type de matériau, de la technologie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de materiau

Métaux

Plastiques

Alliages

Céramique

Sur la base du type de matériau, le marché européen de la fabrication additive est classé en cinq segments : métaux, plastiques, alliages et céramiques.

Technologie

Stéréolithographie (SLA)

Modélisation de disposition fusionnée (FDM)

Frittage laser (LS)

Impression par projection de liant

Impression polyjet

Fusion par faisceau d’électrons (EBM)

Fabrication d’objets laminés (LOM)

Autres

Sur la base de la technologie, le marché européen de la fabrication additive est classé en huit segments Stéréolithographie (SLA), Fused Disposition Modeling (FDM), Laser Sintering (LS), Binder Jetting printing, Polyjet printing, Electron Beam Melting (EBM), Laminated Object Fabrication (LOM), et autres.

Application

Automobile

Soins de santé

Aérospatial

Biens de consommation

Industriel

La défense

Architecture

Autres

Sur la base des applications, le marché européen de la fabrication additive est classé en huit segments : automobile, santé, aérospatiale, biens de consommation, industrie, défense, architecture et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché de la fabrication additive en Europe

Le marché européen de la fabrication additive est segmenté en fonction du type de matériau, de la technologie et des applications.

Les pays du marché européen de la fabrication additive sont le Royaume-Uni, la Russie, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen de la fabrication additive en raison du développement avancé des technologies.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces du porteur et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse de la part de marché de la fabrication additive en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de la fabrication additive en Europe fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché européen de la fabrication additive.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen de la fabrication additive sont SLM Solutions, Proto Labs, Stratasys, Renishaw plc., Materialise, Titomic Limited., Höganäs AB, YAMAZAKI MAZAK CORPORATION, Markforged, Ultimaker BV, Optomec, Inc., ExOne. (une filiale de Desktop Metal, Inc.), American Additive Manufacturing LLC, ANSYS, Inc., ARBURG GmbH + Co KG, ENVISIONTEC US LLC, EOS et 3D Systems, Inc., entre autres.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

