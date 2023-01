Croissance du marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique avec un TCAC de 20,0 %, principaux acteurs, valeur du marché, faits saillants, opportunités commerciales, perspectives régionales, tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique met à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En comprenant précisément les exigences du client et en les suivant fermement, ce rapport d’étude de marché a été structuré. Ce rapport étudie les attributs du marché, la structure de l’industrie et le scénario concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir, ainsi que les stratégies commerciales, l’efficacité du marché, la recherche d’investissement et les nouveaux défis commerciaux. Dans le rapport supérieur sur le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique, un aperçu complet et clair du marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises.

En outre, le rapport gagnant sur la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité. Avec ce rapport, non seulement un individu non qualifié, mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. Ce rapport d’activité fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. Les informations couvertes aident les entreprises à savoir comment les brevets, les accords de licence et autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise.

L’industrie du marché de la fabrication additive est concernée par la conception, la production et distribution de fils, tissus, vêtements et vêtements. La matière première peut être du métal, des plastiques, des alliages et de la céramique. Les industries de fabrication additive contribuent de manière significative à l’économie nationale de nombreux pays. La demande croissante de composants légers des catégories automobile et aérospatiale et les progrès des technologies d’impression 3D sur métal ont fortement augmenté la demande sur le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport sur le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Définition du marché

La fabrication additive (AM) est différente de la méthode de production soustractive, qui envisage de broyer le matériau inutile d’un bloc de matériau. L’utilisation de la fabrication additive dans les applications industrielles fait généralement référence à l’impression 3D. La fabrication additive consiste en un ajout couche par couche de matière pour former un objet tout en se référant à un fichier tridimensionnel à l’aide d’une imprimante 3D et d’un logiciel d’impression 3D. Une technologie de fabrication additive appropriée est sélectionnée parmi l’ensemble des technologies disponibles en fonction de l’application

Opportunités

Avancement dans le secteur de la santé

Dans le domaine médical, chaque patient est unique et, par conséquent, la fabrication additive a un fort potentiel d’utilisation pour des applications médicales personnalisées et personnalisées. Les cliniques médicales les plus couramment utilisées sont les implants personnalisés et les guides de scies à modèles médicaux. Dans les domaines dentaires, les produits de fabrication additive sont utilisés dans les attelles, les appareils orthodontiques, les modèles dentaires et les guides de forage. Cependant, les produits de fabrication additive sont également utilisés pour fabriquer des tissus et des organes artificiels, qui peuvent être utilisés à des fins d’étude dans un institut de recherche ou entre une consultation entre un médecin et un patient. Avec le développement de la numérisation de l’imagerie médicale, cette numérisation permet la reconstruction de modèles 3D à partir de l’anatomie des patients. Le flux de travail typique du dispositif médical personnalisé commence par l’imagerie ou la capture de la géométrie de l’anatomie du patient à l’aide de méthodes de numérisation 3D calculées. Ces données peuvent être utilisées pour imprimer des modèles 3D de l’anatomie d’un patient ou peuvent être utilisées pour créer des dispositifs ou des implants personnalisés.

Développement récent

En février, SLM Solutions a lancé le SLM.Quality. Il s’agit d’une solution logicielle d’assurance qualité qui permet aux clients d’effectuer des évaluations de travaux de construction et de traiter les qualifications et les certifications de pièces plus efficacement. Que ce soit pour la production de pièces unitaires ou en série, le SLM. Des solutions de qualité peuvent accompagner les clients industriels pendant le processus de qualification, améliorant la traçabilité et la documentation des données de processus clés. Ce développement aidera l’entreprise à attirer plus de clients.

En février, SLM Solutions et Assembrix ont annoncé conjointement l’intégration réussie du logiciel Assembrix VMS avec les machines SLM Solutions à travers le monde. Ce nouveau partenariat répondra à la demande croissante des OEM pour une fabrication additive distribuée sécurisée et permettra la création d’un écosystème de fabrication additive fiable et international.

Portée du marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique

Les marchés de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique sont classés en fonction du type de matériau, de la technologie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de materiau

Métaux

Plastiques

Alliages

Céramique

Sur la base du type de matériau, le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique est classé en cinq segments : métaux, plastiques, alliages et céramiques.

Technologie

Stéréolithographie (SLA)

Modélisation de disposition fusionnée (FDM)

Frittage laser (LS)

Impression par projection de liant

Impression polyjet

Fusion par faisceau d’électrons (EBM)

Fabrication d’objets laminés (LOM)

Autres

Sur la base de la technologie, le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique est classé en huit segments stéréolithographie (SLA), modélisation de la disposition des fusibles (FDM), frittage laser (LS), impression par jet de liant, impression Polyjet, fusion par faisceau d’électrons (EBM) , Fabrication d’objets laminés (LOM) et autres.

Application

Automobile

Soins de santé

Aérospatial

Biens de consommation

Industriel

La défense

Architecture

Autres

Sur la base des applications, les marchés de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique sont classés en huit segments : automobile, santé, aérospatiale, biens de consommation, industrie, défense, architecture et autres.

Analyse de la part de marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique sont SLM Solutions, Proto Labs, Stratasys, Renishaw plc., Materialise, Titomic Limited., Höganäs AB, YAMAZAKI MAZAK CORPORATION, Markforged, Ultimaker BV, Optomec, Inc. , ExOne. (une filiale de Desktop Metal, Inc.), American Additive Manufacturing LLC, ANSYS, Inc., ARBURG GmbH + Co KG, ENVISIONTEC US LLC, EOS et 3D Systems, Inc., entre autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique

Les marchés de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique sont segmentés en fonction de la technologie et des applications des types de matériaux.

Les pays du marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Les Émirats arabes unis dominent le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique en raison du développement avancé des technologies.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces du porteur et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

TOC majeur du rapport sur le marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ EXÉCUTIF

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

