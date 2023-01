Croissance du marché de la domotique, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel, dernières informations et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée « Marché de la domotique » avec plus de 100 tableaux de données de marché, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur les pages et une analyse complète facile à saisir. Lors de la génération de ce rapport sur le marché de la domotique, toutes les nécessités et exigences des entreprises ont été prises en compte avec lesquelles elles peuvent réaliser une croissance commerciale réussie. Ce rapport d’étude de marché sur la domotique estime la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés et les développements clés, ainsi que les segments de marché et les applications. Le rapport d’étude de marché sur la domotique comprend les principales informations sur le marché qui amènent votre entreprise au prochain niveau de réussite et de croissance. Une étude sur l’aperçu du marché est menée en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la domotique était évalué à 44,72 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 93,10 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9,6% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 .

Analyse du marché de la domotique :

Ce rapport sur le marché de la domotique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la domotique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux acteurs clés du marché de la domotique :

Resideo Technologies Inc. (États-Unis)

(France)

Schneider Electric (France)

Contrôles Johnson. (Irlande)

Siemens (États-Unis)

Ingersoll-Rand plc (Irlande)

ABB (Suisse)

Leviton Manufacturing Co., Inc. (États-Unis)

Wirepath Home Systems, LLC (États-Unis)

Control4 Corporation (Canada)

Crestron Electronics, Inc. (États-Unis)

ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. (ÉTATS-UNIS)

Lutron Electronics Co., Inc (États-Unis)

Remote Technologies Inc. (États-Unis)

Elan Nortek Security & Control LLC (États-Unis)

(NOUS)

HARMAN (États-Unis)

Produits Develco (Danemark)

Savant Systems, Inc (États-Unis)

SmartThings, Inc. (États-Unis)

Nest Labs (États-Unis)

Développement récent

En octobre 2020, la plateforme de sécurité et de maison intelligente Honeywell Home ProSeries est désormais disponible auprès de Resideo (États-Unis). La plate-forme ProSeries étend le portefeuille complet de systèmes et de services de sécurité connectés de Resideo en offrant aux revendeurs une solution complète de bout en bout qui va d’un système de sécurité d’entrée de gamme à une solution de maison intelligente entièrement intégrée.

Dynamique du marché de la domotique :

Conducteurs:

Hausse de l’accession à la propriété chez les millennials dans le monde

Les entreprises de télécommunications sont entrées dans le secteur de la sécurité domestique après avoir acquis une clientèle nationale importante grâce aux abonnements Internet et au câble existants qui accéléreront encore la croissance du marché.

Augmentation des services fournis par les entreprises de télécommunications

L’installation de dispositifs de surveillance et de sécurité dans une maison peut réduire l’assurance d’un propriétaire jusqu’à 20 %, selon SafeWise (États-Unis), un groupe d’examen indépendant chargé de tester et d’examiner les systèmes de sécurité à domicile devrait en outre propulser la croissance du marché de la domotique .

Augmentation de l’utilisation des systèmes domotiques

En raison de l’intégration de ces produits et services dans le cadre du style de vie et du taux d’acceptation élevé des technologies sophistiquées, la domotique a gagné en popularité dans les pays industrialisés au cours de la dernière décennie et contribue davantage à la croissance du marché.

Opportunités:

En outre, l’urbanisation rapide dans les pays en développement devrait en outre offrir des opportunités potentielles de croissance du marché de la domotique dans les années à venir.

Contraintes/défis du marché mondial de la domotique :

D’autre part, la hausse des coûts liés à l’achat et au déploiement de systèmes domotiques devrait en outre entraver la croissance du marché de la domotique au cours de la période ciblée. Cependant, l’augmentation des problèmes de sécurité avec les appareils domotiques et les problèmes de compatibilité avec l’intégration de systèmes domotiques de différents fabricants pourraient encore remettre en question la croissance du marché de la domotique dans un avenir proche.

Segmentation du marché mondial de la domotique :

type de produit

Luxe

Fais le toi-même

Géré

Intégrer

Technologie

Filaire

Sans fil

Application

Éclairage

Sûreté et sécurité

CVC

Divertissement

Autres

Analyse au niveau du pays du marché de la domotique

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la domotique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

du marché de la domotique par rapport aux concurrents mondiaux:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché de la domotique pour déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans le secteur de la domotique .

Réponses à certaines des questions clés dans ces rapports sur le marché de la domotique :

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui pilotent la domotique ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans la domotique ?

Quelles tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement de la domotique mondiale ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de domotique ?

Quelles sont les opportunités et les menaces de la domotique auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de la domotique ?

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché mondial de la domotique, par type de produit Marché mondial de la domotique, par technologie Marché mondial de la domotique, par application Marché mondial de la domotique, par région Marché mondial de la domotique, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

