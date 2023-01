Croissance du marché de la détection et de la prévention de la fraude, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel, dernières informations et prévisions d’ici 2029

Un rapport exceptionnel sur le marché de la détection et de la prévention de la fraude aide à élaborer une stratégie de croissance de l’entreprise grâce aux informations exploitables et aux données de marché fournies par une équipe DBMR astucieuse et faisant autorité. Ce document commercial se concentre sur des sujets, des problèmes ou des populations plus petits et singuliers, plutôt que sur un échantillon de marché global. Le rapport d’analyse de l’industrie met en lumière des détails plus véridiques concernant l’entreprise exacte. Le rapport donne une compréhension approfondie de qui sont les acheteurs, du marché spécifique et de ce qui influence les décisions d’achat et le comportement des membres du public cible. Le rapport marketing à grande échelle sur la détection et la prévention de la fraude contient des informations détaillées sur les acheteurs, le public cible et les clients de l’entreprise afin de déterminer la viabilité et le succès du produit ou du service auprès de ces personnes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la détection et de la prévention des fraudes affichera un TCAC de 12,60 % pour la période de prévision 2022-2029.

Analyse du marché de la détection et de la prévention des fraudes :

Le marché de la détection et de la prévention des fraudes est stimulé par la demande croissante de solutions basées sur le cloud émanant de divers secteurs d’utilisation finale. L’augmentation du taux d’adoption de la numérisation et de l’ IoT est un facteur majeur de croissance du marché. L’augmentation de la perte de revenus due à la fraude fait grimper la demande sur le marché des équipements de détection et de prévention de la fraude. D’autres facteurs importants tels que l’émergence de technologies telles que le cloud et l’essor des applications en ligne et des services bancaires mobiles amortiront le taux de croissance du marché de la détection et de la prévention des fraudes. En outre, l’intégration de l’analyse des mégadonnées et l’augmentation significative de la génération de données d’entreprise accéléreront la croissance du marché de la détection et de la prévention des fraudes.

Principaux acteurs clés du marché de la détection et de la prévention des fraudes :

Microsoft Corporation

Base de floraison

Symantec

Sécurité Intel

EMC Corporation

Amazon Web Services inc.

Technologies logicielles Check Point

Système Cisco Inc.

F-Secure

Fortinet inc.

Société IBM

Oracle Corporation

Palo Alto Networks Inc.

WinMagic Inc

Trend Micro Incorporé

Étendue du marché mondial de la détection et de la prévention des fraudes et taille du marché

Sur la base des composants, le marché de la détection et de la prévention des fraudes est segmenté en solutions et services. Sur la base de la solution, le marché de la détection et de la prévention des fraudes est en outre sous-segmenté en analyse des fraudes, authentification, gouvernance, risque et conformité, etc. L’analyse de la fraude est divisée en analyse prédictive, analyse descriptive, analyse des médias sociaux et analyse du Big Data. L’authentification est divisée en authentification à un seul facteur, authentification à plusieurs facteurs et authentification basée sur les risques. Basé sur le service, le marché de la détection et de la prévention des fraudes est subdivisé en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont divisés en services de conseil, formation et éducation, support et maintenance.

Sur la base des domaines d’application, le marché de la détection et de la prévention de la fraude est segmenté en vol d’identité, fraude au paiement, blanchiment d’argent et autres.

En fonction du mode de déploiement, le marché de la détection et de la prévention des fraudes est segmenté en cloud et sur site.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la détection et de la prévention des fraudes est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Basé sur la verticale, le marché de la détection et de la prévention des fraudes est segmenté en banque, services financiers et assurance, vente au détail, télécommunications, gouvernement, santé, immobilier, énergie et électricité, fabrication et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la détection et de la prévention des fraudes

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la détection et de la prévention des fraudes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Principaux faits saillants du rapport sur l’industrie :

Évaluation de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché Détection et prévention de la fraude

Etude concluante sur la croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs et des contraintes spécifiques au marché

Une image complète du scénario concurrentiel du marché Détection et prévention de la fraude est décrite dans ce rapport.

Il fournit des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport aux principales zones géographiques et à leurs pays.

Il fournit également une évaluation complète du marché futur et de l’évolution du scénario de marché.

Taille actuelle et prévisible du marché Détection et prévention des fraudes du point de vue de la valeur et du volume.

