Croissance du marché de la détection des fraudes dans le secteur de la santé à un taux de 28,92 % et taille, tendances, croissance, perspectives et prévisions du secteur d’ici 2028

Le rapport sur le marché de la détection des fraudes en santé a de nombreuses fonctionnalités à offrir pour l'industrie de la détection des fraudes en santé, notamment les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l'analyse géographique. Ce rapport met l'accent sur l'évolution de la dynamique, les facteurs moteurs de la croissance, les contraintes et les limites. Il comprend une analyse détaillée du marché Détection des fraudes dans le domaine des soins de santé dans les exigences des clients, les préférences des clients et le paysage concurrentiel de l'ensemble du marché.

Le rapport d'activité sur la détection de la fraude dans les soins de santé met à disposition un aperçu de l'industrie de la détection de la fraude dans les soins de santé qui prend de l'ampleur ces dernières années.

Data Bridge Market Research analyse le marché pour croître à un TCAC de 28,92 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le nombre croissant d’activités frauduleuses dans les soins de santé stimule le marché de la détection des fraudes dans le domaine des soins de santé.

La détection des fraudes en matière de soins de santé est spécialement conçue pour prévenir les fraudes, les abus et les gaspillages en matière de soins de santé afin d’éviter tout paiement et avantage non autorisés. Ils sont généralement utilisés pour éviter les fausses déclarations de dates, la falsification des données par les médecins et la soumission de réclamations pour des services non fournis, entre autres.

L’augmentation du nombre de patients à la recherche d’une assurance maladie est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, de l’augmentation du modèle d’examen des paiements anticipés, de l’augmentation des retours sur investissement, de l’augmentation de la fraude liée aux réclamations en pharmacie, de l’augmentation de la population adaptant l’assurance maladie et du besoin croissant de solutions dotées de capteurs biométriques identifier les fraudes sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé. De plus, l’adoption croissante de l’analyse de la fraude en matière de santé dans les pays en développement, l’émergence croissante des médias sociaux et son impact sur le secteur de la santé et le rôle de l’IA dans la détection de la fraude en matière de santé créeront de nouvelles opportunités pour le marché de la détection de la fraude en matière de santé au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé sont IBM Corporation, Optum, Inc., COTIVITI, INC., McKesson Corporation, Fair Isaac Corporation, SAS Institute Inc., SCIOInspire, Corp., Conduent, Inc., HCL Technologies Limited. , CGI Inc., DXC Technology Company, Northrop Grumman, LexisNexis, Pondera Solutions, Wipro, Codoxo et HMS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par régions géographiques : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Raisons d’acheter ce rapport :

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche d’entrée de gamme en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial de la détection des fraudes dans le domaine de la santé. Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial. Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Détection des fraudes en santé, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché. Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché. Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Table des matières : Marché mondial de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur la détection des fraudes dans le secteur de la santé

7 Marché de la détection des fraudes dans les soins de santé, par type de produit

8 Marché de la détection des fraudes dans les soins de santé, par modalité

9 Marché de la détection des fraudes dans les soins de santé, par Type

10 Marché de la détection des fraudes dans les soins de santé, par mode

11 Marché de la détection des fraudes dans les soins de santé, par utilisateur final

12 Marché de la détection des fraudes dans les soins de santé, par géographie

13 Marché de la détection des fraudes dans les soins de santé, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et aperçus du marché du marché Détection de fraude en santé?

Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché Détection de fraude dans les soins de santé? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché Détection des fraudes dans le domaine de la santé ? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Détection des fraudes en santé auxquelles sont confrontés les fournisseurs mondiaux du marché Détection des fraudes en santé? Quels sont les principaux facteurs qui animent l’industrie mondiale de la détection des fraudes en soins de santé ? Quels sont les meilleurs acteurs de l’industrie de la détection des fraudes en soins de santé? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché Détection des fraudes en santé ? Quelles sont les ventes régionales, les revenus et l’analyse des prix pour le marché Détection de fraude en soins de santé?

