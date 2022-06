Croissance du marché de la culture hydroponique 2022 Tendances émergentes, moteurs de croissance, demandes, aperçu régional et analyse SWOT jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Hydroponique . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur la culture hydroponique présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de la culture hydroponique était de 10,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la culture hydroponique devrait atteindre 18,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La culture hydroponique est le processus de culture de plantes sans sol en utilisant des nutriments importants dans une solution d’eau riche en minéraux. Une plante ne peut pousser que si elle reçoit suffisamment de soleil, d’eau et de nutriments spécifiques. Le jardinage hydroponique peut utiliser n’importe quelle quantité d’eau qui peut être filtrée et réutilisée, éliminant ainsi le besoin d’eau douce et prenant moins de place.

Facteurs influençant le marché

La consommation croissante de légumes crus sous forme de salade stimulera principalement la croissance du marché de la culture hydroponique au cours de la période de prévision. De plus, la nourriture est une nécessité fondamentale et la demande de légumes augmente à travers le monde. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché de la culture hydroponique au cours de la période de prévision.

La contribution des plateformes alimentaires en ligne, des hôtels et des centres de villégiature augmentera également la demande de légumes, propulsant ainsi le marché de la culture hydroponique vers l’avant.

De plus, la rareté de l’eau et la disponibilité limitée d’eau douce augmenteront également la demande de culture hydroponique dans les années à venir. Au contraire, les investissements en capital élevés associés à la culture hydroponique peuvent limiter la croissance du marché global au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact du COVID-19

Alors que de nombreuses industries se contractent à la suite de la pandémie de COVID-19, la demande d’agriculture hydroponique a augmenté au cours des dernières années. Même avant la pandémie, ce type d’agriculture gagnait du terrain dans les zones urbaines. Parce que les fermes verticales contrôlent tout, des semences aux magasins, elles connaissent maintenant une croissance rapide.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir une part de marché élevée sur le marché de la culture hydroponique, en raison de la demande croissante de légumes et de fruits frais dans la région. De plus, les jardins hydroponiques sur les toits dans des environnements urbains tels que New York devraient bénéficier de manière significative au marché dans les années à venir. La croissance future du marché de la culture hydroponique dans la région dépend fortement du développement de systèmes de production hydroponiques rentables qui concurrencent les systèmes agricoles en plein champ. La production hydroponique a gagné en popularité et est considérée comme une méthode efficace de contrôle des intrants et de gestion des maladies et des ravageurs. Ainsi, la prise de conscience croissante des avantages de la culture hydroponique dans la région propulsera la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Heliospectra AB (Suède).

• Scotts Miracle-Gro (États-Unis)

• Village Farms (Canada)

• Argus Control Systems (Canada)

• Iron-Ox (États-Unis)

• American Hydroponics (États-Unis)

• Terra Tech Corp (États-Unis)

• Hydroponic Farms (EAU)

• LumiGrow ( États-Unis)

• Aerofarms (États-Unis)

• Signify Holdings (Pays-Bas)

• Triton Foodworks Ltd. (Inde) • Cultivateur

urbain (Canada)

• Green Sense Holdings (États-Unis)

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la culture hydroponique se concentre sur le type, le type de culture et la région.

Par type

• Système hydroponique agrégé

o Système fermé

o Système ouvert

• Système hydroponique liquide

Par type de culture

• Tomate

• Laitue et légumes à feuilles

• Poivron

• Concombre

• Micropousses

• Autres types de culture

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

