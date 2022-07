Croissance du marché 5G IoT, analyse des principaux fabricants et prévisions régionales 2022-2029

Ce rapport d’étude de marché présente les informations les plus appropriées et les plus spécifiques aux décideurs du secteur, ce qui leur fait gagner du temps et se traduit par d’excellents résultats. Ce rapport explique plusieurs facteurs de marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d’entrée, l’analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l’évaluation du marché et les études de viabilité. La meilleure solution est offerte avec l’étude systématique de tous ces paramètres qui est effectuée par les experts. Le présent rapport analyse soigneusement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et les perspectives d’avenir en ce qui concerne plusieurs aspects de l’industrie.

Le marché de la 5G IoT montre des signes positifs de croissance. Dans le scénario actuel de la pandémie de COVID-19, de nouvelles opportunités commerciales émergent sur le marché. Les organisations doivent ouvrir de nouveaux marchés pour développer leurs activités à l’échelle mondiale et locale. Pour mieux comprendre les nouvelles tendances, le rapport sur le marché mondial de l’IoT 5G montre les différents facteurs qui stimulent l’économie mondiale. En outre, les entreprises seront informées des perspectives du marché pour la prochaine décennie de 2020 à 2027. Certains des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de la 5G IoT sont Sierra Wireless . Synverse Technologies LLC ; Nokia ; Huawei Technologies Co., Ltd. Propriété intellectuelle d’AT&T ; Verizon ; Juniper Networks, Inc. Sprint.com ; BT ; Telefonica SA ; Vodafone Limited ; Telstra ; Bell Canada; surtout Singtel.

Marché de l’IoT 5G : portée du rapport

par connexion

Connexion directe

connexion indirecte

par la technologie radio

Architecture 5G NR autonome

Architecture non indépendante 5G NR

par rang

dispositif IoT à courte portée

Dispositif IoT à large portée

orientation portrait

fabrication

énergie et utilité

Gouvernement

gestion de la santé

Transport et Logistique

Exploitation minière

les autres

Par géographie

Amérique du Nord Nous Canada Mexique

Europe Allemagne Italie ROYAUME-UNI France Espagne Pays-Bas Belgique Suisse vu Russie une autre Europe

Asie Pacifique Japon Chine Inde Corée Australie Singapour Malaisie daurade Indonésie Philippins Autre Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Le reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Afrique du Sud Egypte Israël Le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Le marché annuel de la 5G IoT en 2020 propose :

Plus de 100 graphiques pour explorer et analyser le marché de l’IoT 5G sous des angles clés, notamment les prévisions de vente au détail, la demande des consommateurs, la production, etc.

Plus de 10 profils des 5 principaux États producteurs de GIoT, y compris les points saillants des conditions du marché et des tendances de la vente au détail

Informations réglementaires, meilleures pratiques et considérations futures pour les fabricants et les acteurs de l’industrie qui cherchent à répondre à la demande des consommateurs.

Sources de données du marché 5G IoT et méthodes de recherche implicites

Enquête primaire – Lorsque les données sont collectées par le biais d’enquêtes secondaires, les entretiens primaires montrent divers intérêts tout au long de la chaîne de valeur, y compris les fabricants, les distributeurs, les matières premières/intrants, les clients finaux et d’autres leaders d’opinion importants dans l’industrie . . L’enquête primaire est utilisée à la fois pour valider les points de données obtenus à partir de l’enquête secondaire et pour combler le manque de données après l’enquête secondaire.

Recherche secondaire – Les informations de recherche secondaire sont collectées à partir de nombreuses bases de données payantes et accessibles au public. Les sources publiques comprennent des publications de diverses associations et gouvernements, des rapports annuels et des déclarations d’entreprises, des livres blancs et des publications de recherche d’éminents experts de l’industrie et d’universitaires renommés. Les sources de données payantes incluent des bases de données tierces réelles de l’industrie.

Vérification experte Les données conçues par le marché sont validées et validées par de nombreux experts internes et externes.

L’ingénierie de marché implique que le ministre de l’ingénierie de marché analyse des données en compilant des pannes et des prévisions de marché. Utilisez des indicateurs macroéconomiques et des approches ascendantes et descendantes pour arriver à un ensemble complet de points de données qui fournissent des informations qualitatives et quantitatives précieuses. Chaque point de données est validé par le processus de triangulation des données pour valider les chiffres et arriver à des estimations précises.

Création/Présentation des rapports Une fois que les données ont été organisées via le processus avancé décrit ci-dessus, les analystes commencent à créer des rapports. Rassemblez les données et les informations prévisionnelles et obtenez des informations pour visualiser l’ensemble de l’écosystème dans un seul rapport.

Les principales questions auxquelles répond ce rapport analytique d’étude de marché sont:

Quelles sont les dernières tendances, les nouveaux modèles et les avancées technologiques sur le marché IoT 5G ?

• Quels facteurs affectent le marché 5G IoT au cours de la période de prévision ?

• Quels sont les défis mondiaux, les menaces et les risques sur le marché 5G IoT ?

• Quels facteurs stimulent et freinent le marché de l’IoT 5G ?

• Quelles sont les régions mondiales les plus exigeantes du marché IoT 5G ?

• Quelle sera la taille du marché mondial à l’avenir ?

• Quelles sont les différentes stratégies commerciales efficaces suivies par les entreprises mondiales ?

Marché de l’IoT 5G : environnement concurrentiel

Le marché mondial de la 5G IoT est très fragmenté, les principaux acteurs utilisant diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions pour accroître leur présence sur ce marché. Le rapport inclut la part de marché sur les marchés 5G IoT du monde, de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Les acteurs clés suivants ont été profilés à l’aide de méthodes de recherche éprouvées. Qualcomm Technologies, Inc. TelefonaktiebolagetLM Ericsson ; Palo Alto Networks, Inc. Anritsu, groupe Telenor ;

Requête résolue dans ce rapport :

Dans quels domaines d’expertise les acteurs du marché 5G IoT décrivent-ils une conception, un financement et même des progrès continus intensifs ? Quel est le taux de développement attendu pour chaque partie de votre propre économie IoT 5G, à l’intérieur comme à l’extérieur, et même à l’intérieur ? Dans quelle application 5G IoT le fabricant participe-t-il avec enthousiasme au classement et à la liste ? Quel est le danger d’attaquer la croissance ? Combien de temps durent les opportunités du marché mondial 5G IoT? Comment la part de marché de la 5G IoT progresse-t-elle dans la valeur des différentes marques d’assemblage ?

Indicateurs de marché :

Générer de grandes quantités de trafic de données. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché.

La popularité croissante des appareils IoT dans le monde est un autre facteur qui stimule la croissance du marché.

La demande croissante de solutions de connectivité à faible potentiel sert également de moteur de marché

Restrictions de marché :

Les exigences de coût élevé pour le développement de l’infrastructure pour un déploiement et une intégration réussis des services IoT 5G sont des facteurs clés qui limitent la croissance du marché.

Des réglementations gouvernementales strictes, ainsi que des problèmes de spectre mondiaux, limitent également la croissance de ce marché.

Impact du Covid-19 sur le marché de la 5G IoT : Depuis l’apparition du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s’est propagée dans presque tous les pays du monde et a été déclarée urgence de santé publique par l’Organisation mondiale de la santé. L’impact mondial de la maladie à coronavirus (COVID-19) en 2019 commence déjà à se faire sentir et aura un impact significatif sur le marché de la 5G IoT en 2020. L’épidémie de COVID-19 a affecté de nombreux aspects, y compris les annulations de vols. Interdiction de voyager et quarantaine. Le restaurant est fermé. Tous les événements intérieurs/extérieurs sont restreints. Etat d’urgence dans plus de 40 pays. Ralentissement important de la chaîne d’approvisionnement. Volatilité des marchés boursiers ; baisse de la confiance des entreprises, panique croissante de la population et incertitude quant à l’avenir.

Cette enquête apporte des réponses aux questions importantes suivantes :