Croissance des revenus du marché du polysorbate, nouveaux lancements, analyse des parts régionales et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial du polysorbate devrait valoir 1 425,3 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché du polysorbate devrait croître considérablement en raison des applications croissantes des polysorbates dans les produits alimentaires comme les crèmes glacées pour éviter une fonte rapide, dans les gâteaux pour conserver un aspect lisse sans séparation, et même pour utiliser un mélange de cacao en poudre dans les boissons chaudes. En outre, l’application croissante dans la fabrication de cosmétiques devrait propulser davantage la croissance du marché. Cependant, des propriétés émulsifiantes sont également présentes dans de nombreux substituts organiques, comme l’éthanol et les huiles. C’est un facteur clé qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché mondial du polysorbate présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2020-2027. Le rapport étudie les données historiques du marché Polysorbate et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie Polysorbate basée sur les récentes avancées technologiques et de recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché Polysorbate.

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2020, Croda International Plc a annoncé l’acquisition d’Avanti Polar Lipids, Inc. Cet accord renforcera Croda portefeuille de produits et services.

En raison de l’utilisation croissante du polysorbate pour préparer des produits pour la croissance des cheveux et dans l’industrie de la boulangerie, le segment des sirops devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

En raison de l’utilisation croissante de ce type de polysorbate dans l’industrie cosmétique, le segment Polysorbate 20 devrait détenir la plus grande part au cours de la période de prévision. Ce médicament peut être utilisé comme agent solubilisant dans l’émulsification huile-dans-eau et comme agent hydratant dans les produits de soin de la peau.

Le segment des excipients devrait détenir la plus grande part de marché tout au long de la période de prévision puisque le polysorbate est utilisé comme excipient dans certains vaccins antigrippaux canadiens et européens.

Tout au long de la période de prévision, le secteur cosmétique devrait détenir le plus grand marché en raison des larges utilisations du polysorbate dans la fabrication de produits cosmétiques. Au cours de la période de prévision, le segment alimentaire devrait connaître une croissance substantielle. En agroalimentaire, les polysorbates 60 et 80 sont les plus utilisés.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante des utilisateurs de produits de soins personnels et du fait que les glaces sont largement vendues au détail et consommées dans la région.

Les principaux participants sont Carus Corporation, NOF EUROPE GmbH, Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd., Croda International plc, TNJ Chemical Industry Co., Ltd., BASF SE, Solenis LLC, Evonik Industries AG, Gulf Care Factory et Guangdong Runhua Chemistry Co., Ltd., entre autres.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du polysorbate en fonction du produit, du type, de l’utilisation, de l’utilisation finale et de la région :

perspectives du produit (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2017-2027)

Sirops

Injections

Comprimés et gélules

Pommades

Autres

perspectives de type (chiffre d’affaires, USD millions ; 2017-2027)

20

40

60

80

Perspectives

excipient

solubilisant

émulsifiant

d'utilisation (chiffre d'affaires, millions USD ; 2017-2027) Perspectives d'utilisation finale

Polysorbate

Polysorbate

Polysorbate

Marché du polysorbate :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine , reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Aperçu du marché :

Le le rapport de recherche sur le marché Polysorbate est formulé par ex des recherches primaires et secondaires approfondies ainsi qu’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Polysorbate.

Objectifs clés du rapport:

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché du polysorbate pour la période projetée de 2020 à

2027 Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial du polysorbate

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments prometteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

