Croissance des revenus du marché des tuyaux thermoplastiques renforcés légers, nouveaux lancements, analyse des parts régionales et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des tuyaux thermoplastiques renforcés légers (RTP) devrait atteindre une taille de marché de 9,63 milliards USD à un TCAC rapide de 6,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance rapide du marché peut être attribuée à l’augmentation de l’utilisation des RTP dans le secteur pétrolier et gazier. Les innovations rapides et continues et les avancées technologiques dans le domaine du RTP léger soutiennent également la croissance rapide du marché.

La demande croissante de tuyaux offrant une résistance supérieure à la température et à la pression est également un facteur déterminant de la croissance du marché. Les avantages des RTP tels que la durabilité, la résistance à la corrosion, la faible maintenance et le faible coût sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. Étant légers, les RTP nécessitent moins de main-d’œuvre et de temps pour l’installation. Cela réduit le coût d’installation.

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Cosmoplast, HAT-Flex, Saudi Aramco National Oilwell Varco, OPR Offshore Pipelines & Risers Inc., Saudi Arabian Amiantit Co., Shawcor et Wienerberger AG, Baker et Hughes et PES.TEC.

Principaux faits saillants du rapport

En janvier 2021, Baker Hughes a utilisé de nouveaux tuyaux flexibles composites pour étendre les matériaux non métalliques pour les pipelines terrestres. Son objectif était de créer une alternative durable et économique aux tubes en acier.

En avril 2020, le Centre d’innovation non métallique (NIC) et SoluForce ont conclu un partenariat pour mener des recherches et le développement de RTP. L’objectif principal de la recherche est d’augmenter la pression et la température de fonctionnement des RTP lors du transport d’hydrocarbures.

Les revenus du secteur pétrole et gaz devraient enregistrer un taux de croissance relativement rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’augmentation des activités de remplacement des canalisations dans les pays développés.

L’Amérique du Nord a des revenus de marché maximum et devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’établissement d’un grand nombre de sociétés pétrolières et gazières dans la région.

Pour ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des tuyaux thermoplastiques renforcés légers (RTP) en fonction du type de produit, du type de renforcement, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Fibre

de

Perspectives du type de renforcement métallique non métallique (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

verre sèche RTP

Ruban aramide RTP

Stratifié époxy fibre de verre RTP

Acier RTP

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires , milliards USD ; 2021-2028)

Eau et eaux usées

Pétrole et gaz

Exploitation minière et autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Amérique du Nord

o Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Italie

o Espagne

o BENELUX

o Autriche

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Afrique du Sud

o Turquie

o Reste de la MEA

Aperçu du rapport sur le marché des tuyaux thermoplastiques renforcés légers :

Introduction, portée du produit, aperçu du marché et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage détaillé des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse du marché par pays avec les types, les applications et la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, contraintes et limites de l’industrie Tuyau thermoplastique renforcé léger

