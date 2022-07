Croissance des revenus du marché des tensioactifs naturels, nouveaux lancements, analyse de la part régionale et prévisions jusqu’en 2026

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des tensioactifs naturels était évalué à 14,3 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 20,9 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 4,9 %. Ils sont mélangés avec des huiles, des eaux et d’autres liquides pour abaisser la tension superficielle, condition préalable au mouillage, à l’étalement, au moussage et à l’émulsification. Par un processus chimique connu sous le nom d’adsorption, les tensioactifs modifient les propriétés d’une substance. Le terme adsorption signifie le rassemblement de gaz ou de liquide dans une couche condensée à la surface. Cette couche condensée crée un film, c’est pourquoi la tension superficielle est abaissée. La réaction chimique qui se produit alors est la conversion du liquide et de la substance supplémentaire, qui à son tour abaisse la tension superficielle. Les tensioactifs naturels sont extraits de la biomasse comme les céréales, les légumes, les oléagineux, les coproduits et les déchets. Il peut servir d’excellents agents moussants et émulsifiants. Leurs performances dans des conditions critiques et une plus grande diversité garantissent leur utilisation dans diverses industries. Lors de l’examen des sources potentielles de biomasse, des paramètres tels que la faisabilité du processus de production, l’évolutivité, le coût, la formulation et l’impact sur la déforestation et le réchauffement climatique sont considérés comme essentiels. Au fur et à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des ingrédients contenus dans les produits qu’ils mettent sur leur peau et qu’ils utilisent chez eux, beaucoup en sont venus à considérer les tensioactifs comme de « mauvais » ingrédients. En fait, il existe de nombreux choix de tensioactifs naturels dans les cosmétiques, et ils contribuent à améliorer l’intégrité et les performances des formulations cosmétiques. La moindre toxicité et la nature renouvelable des produits biosourcés ainsi que les avantages environnementaux tels que la réduction des émissions de CO2 et la réduction de l’effet de serre sont des facteurs à l’origine d’une demande croissante. La possibilité d’une production à grande échelle est une opportunité cruciale qui peut être utilisée pour propulser davantage le marché.

La croissance des industries d’utilisation finale telles que les soins personnels, les produits chimiques pour champs pétrolifères et les produits chimiques agricoles, entre autres, joue un rôle vital dans l’industrie. De plus, la disponibilité de matières premières bon marché est un moteur important pour le marché.

Une faible productivité et un traitement en aval coûteux peuvent s’avérer être des obstacles pour le marché de l’industrie. Le coût de traitement en aval représente près de 60 % du coût de production total.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1934

L’industrie se compose d’acteurs majeurs comme BASF (Allemagne), The Dow Chemical Company (États-Unis), Croda International (Royaume-Uni), Huntsman Corporation (États-Unis), Air(Suisse), parmi quelques autres, constituant collectivement un marché concurrentiel

Clariant

. etc. en cours de développement et d’utilisation sur le marché offrent de plus grandes opportunités de R&D et augmentent ainsi la croissance du marché

devrait atteindre 6,60 milliards USD d’ici 2026

anioniquesIls ont une tête chargée positivement qui aime l’eau. Cette charge positive permet au matériau cationique d’offrir des bienfaits nourrissants à la peau, aux cheveux et au corps, mais utilisé seul, il n’a pas de grandes capacités moussantes. Ceux-ci sont souvent utilisés là où la mousse n’est pas nécessaire, comme dans les après-shampooings.

L’utilisation finale des produits chimiques pour champs pétrolifères devrait croître à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision

Les processus de nettoyage nécessitent l’application directe de surfactants ou de solvants, qui génèrent le plus souvent d’autres problèmes environnementaux en raison de l’accumulation de ces substances toxiques. La majorité des matériaux disponibles sont synthétisés à partir de dérivés du pétrole. Cependant, les lois environnementales ont motivé le développement de matériaux de base naturels comme alternative aux produits existants.

Il peut réduire les tensions superficielles et interfaciales. Des capacités telles que la séparation de phases et la réduction de la viscosité en font un choix chimique populaire.

Pour la production, divers substrats, notamment le lactosérum laitier, les déchets d’huile, la mélasse, les déchets féculents et les graisses animales peuvent être utilisés.

Les algues, les insectes, la biomasse lignocellulosique, etc. sont d’autres sources de biomasse en cours de développement pour l’exploitation des tensioactifs naturels

. Les propriétés antimicrobiennes et insecticides possédées par le matériau leur permettent d’être largement utilisées dans les applications de produits chimiques agricoles. Leur utilisation facilite également la distribution uniforme de l’engrais dans le sol et aide à obtenir une plus grande mouillabilité La

est obtenue en utilisant des méthodes telles que l’échange d’ions, l’adsorption-désorption, les extractions par solvant, la précipitation acide et la centrifugation

purificationde tensioactifs biosourcés spécifiques à l’application

En savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/natural-surfactants-market

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des tensioactifs naturels en fonction du type de produit, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (Revenus en milliards USD ; volume en kilotonnes ; 2016-2026)

Anionic

Nonionic

Cationic

Amphoteric

Application Outlook (Revenus en milliards USD ; Volume en kilotonnes ; 2016-2026)

Détergents

Soins personnels

Nettoyage industriel et institutionnel

champs pétrolifères Produits chimiques

agricoles

Autres

Perspectives régionales (Revenus en milliards USD ; volume en kilotonnes ; 2016-2026)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne France Uni Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Demander la personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1934

Merci d’avoir lu notre rapport sur le marché mondial des tensioactifs naturels. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous proposera un rapport personnalisé bien adapté à vos besoins.

Parcourir les rapports connexes :

carreaux de vinyle de luxe (LVT) Canada Marché des

produits Bag On Valve (BOV) États-Unis

Marché des portes pliantes Royaume-Uni Marché des

pompes de surpression Japon Marché

des fils et torons en béton précontraint (PC) Chine

À propos des rapports et

données société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : http://www.reportsanddata.com/

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos rapports de recherche à venir @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-natural-surfactants-market