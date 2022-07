Croissance des revenus du marché des robots éducatifs, nouveaux lancements, analyse des parts régionales et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des robots éducatifs La taille devrait atteindre 4,02 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus robuste de 17,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’augmentation des incitations et des réglementations gouvernementales concernant l’utilisation de robots à des fins éducatives dans divers secteurs tels que la conception, la construction, la programmation et l’informatique. L’engagement des robots dans l’enseignement professionnel tel que la médecine, l’ingénierie, l’espace et la recherche scientifique stimule la croissance des revenus du marché mondial des robots éducatifs. Le passage rapide à la numérisation dans les pays développés et en développement stimule davantage la croissance des revenus des facteurs du marché mondial des robots éducatifs. Les robots éducatifs améliorent la méthodologie d’enseignement de manière positive, et la tendance devrait gagner du terrain à l’avenir.

Les progrès technologiques dans les robots éducatifs devraient entraîner le déploiement de systèmes plus avancés à l’avenir. La disponibilité d’analyses logicielles et de capteurs, qui permettent une identification plus positive des défis auxquels sont confrontés différents élèves dans la classe, entraîne une demande croissante de robots éducatifs. L’adoption croissante de robots basés sur l’IoT pour surveiller le niveau d’éducation stimule également la croissance du marché.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial des robots éducatifs à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent :

Hanson Robotics, Lego group, Modular Robotics, Pal Robotics, Probotics America, Qihan Technology Co., Softbank Robotics, Robobuilder Co. Ltd., DST Robot Co et Adele Robots, Autres

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché.

Constituants Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Logiciels

Matériel

Contrôleurs

de capteurs et d’actionneurs

Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Robot préprogrammé Robot

humanoïde Robot

autonome Robot

télécommandé Robot

augmentation

Niveau d’éducation Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Primaire

Secondaire

Professionnel

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants du secteur

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Merci d'avoir lu notre rapport.

