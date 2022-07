Croissance des revenus du marché des revêtements de sol résilients, nouveaux lancements, analyse de la part régionale et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des revêtements de sol souples devrait atteindre 59,43 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’essor de l’industrie de la construction devrait alimenter la croissance du marché. On s’attend également à ce qu’une augmentation importante de la construction commerciale et résidentielle stimule la demande de revêtements de sol souples au cours des prochaines années. L’urbanisation rapide a généré une vague d’activités de rénovation et de remodelage, augmentant la demande dans l’industrie des revêtements de sol. Parallèlement aux investissements croissants dans l’industrie de la construction, l’augmentation des infrastructures pour suivre les changements de mode de vie contribue à l’augmentation de la demande. L’innovation et la personnalisation des produits ne sont que quelques paramètres qui stimulent la croissance du marché.

Au cours des dernières années, le développement de technologies créatives de revêtements de sol et l’évolution des solutions de construction et de la conception des sols ont joué un rôle crucial dans la croissance industrielle. On s’attend également à une augmentation des dépenses publiques consacrées à la croissance des infrastructures afin de stimuler davantage l’économie mondiale.

La dépense imprévisible de matières premières représente un quasi-casse-tête. Avec une nouvelle récession imminente et une guerre commerciale mondiale croissante, la fluctuation du prix des matières premières est devenue un problème pour l’industrie, rendant la demande et l’offre imprévisibles. Cela gêne non seulement les producteurs mais aussi l’ensemble de l’industrie en raison de l’augmentation du prix du produit fini. Le risque élevé de coupure dû aux points de basse pression tels que les pieds de table limite la croissance de ce marché. La présence de produits chimiques toxiques tels que les phtalates et la sensibilité élevée aux articles chauds agissent également comme un frein au marché.

L’impact du COVID-19 :

avec le ralentissement de la croissance économique mondiale, l’industrie des revêtements de sol résilients a également subi un certain impact mais a maintenu une performance relativement positive, et les analystes estiment que la taille du marché sera encore élargie au cours des prochaines années, la pandémie de effet débilitant a retardé la reprise de la demande, tant au pays qu’à l’étranger. Par conséquent, les niveaux d’exploitation devraient encore diminuer en mai. Pourtant, la baisse d’une année sur l’autre devrait se réduire à partir d’avril, car les niveaux d’exploitation ont fortement chuté en mai en raison d’une demande réduite en raison d’un ralentissement des flux dans l’industrie de la construction. Mais d’ici la fin de la crise, on prévoit que les ventes de revêtements de sol souples augmenteront en raison de l’accent mis sur les revêtements de sol antibactériens et sains.

Les principaux participants sont Mohawk Industries, Inc., Tarkett SA, Forbo Flooring, Shaw Industries, Inc., Mannington Mills, Inc., Gerflow, Beaulieu, Nora System , Armstrong World Industries Inc. et DLW Flooring, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les réglementations gouvernementales restreignent toute utilisation de revêtements de sol nocifs et obligent les producteurs à se conformer à la certification Leadership in Energy, and Environmental Design (LEED) pour les émissions de composés organiques volatils (COV) augmentent la portée du marché .

La demande accrue de solutions de revêtements de sol antidérapants et antibactériens est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance résiliente du marché des revêtements de sol.

En développement, le gouvernement du pays a promu et investi dans le développement des infrastructures et la construction informatique créative. les ZES et les parcs, entre autres. Cela a entraîné une croissance du revêtement de sol commercial à un TCAC de 7,1 % et une augmentation supplémentaire en mettant l’accent sur l’urbanisation et l’industrialisation.

En raison de sa durabilité, de sa facilité d’installation et de sa valeur perçue en raison de son épaisseur et de sa rigidité, le marché résidentiel a maintenant pleinement adopté le produit. Les consommateurs assimilent l’épaisseur à la qualité dans le scénario actuel, et la demande concerne les produits à noyau rigide.

L’Europe devrait dominer l’industrie d’ici 2027, représentant 37,5 % de la part mondiale. Le principal facteur d’accélération de la demande du marché semble être le soutien réglementaire à la croissance des infrastructures.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des revêtements de sol résilients en fonction du produit, de l’application, du canal de distribution et de la région :

Perspectives du produit (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Carreaux

de vinyle de luxe Feuilles de vinyle et dalles de sol

Linoléum

Liège

Caoutchouc

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

résidentiel

commercial

Perspectives du canal de distribution)

canal de distribution au détail

Tendance des activités de vente en gros et de distribution du

Pour résumer, le rapport intitulé « Marché mondial des revêtements de sol résilients » fournit un rapport détaillé sur le marché grâce à des recherches approfondies sur les entreprises impliquées, l'état actuel du marché, les moteurs et les contraintes, et les COVID- 19 scénario orienté. L'étude explore les années historiques pour fournir des informations sur l'estimation du marché et les opportunités fructueuses pour les acteurs clés et les nouvelles entreprises.

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, application et étendue du marché du marché mondial Revêtements de sol souples

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris un aperçu de l’entreprise, les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Merci d'avoir lu notre rapport.

