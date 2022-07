Croissance des revenus du marché des plastiques en mousse, nouveaux lancements, analyse des parts régionales et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des plastiques en mousse devrait atteindre 73,88 milliards USD avec un TCAC de 4,5 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée à la forte demande d’applications d’emballage, car le matériau permet un niveau élevé de sécurité et évite les dommages pendant le transport le long des chaînes d’approvisionnement.

En outre, le rapport est mis à jour avec les changements dans la dynamique du marché et le scénario économique dus à la pandémie de COVID-19. Le rapport évalue l’impact de la pandémie sur l’ensemble du marché et fournit une évaluation détaillée de l’impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie.

L’étude de recherche présente un résumé à l’échelle de l’industrie du marché des plastiques en mousse, y compris les moteurs, les contraintes, les avancées technologiques, les développements de produits, les limites, les stratégies de croissance, les perspectives de croissance, etc. entre autres. Le rapport de recherche mondial sur les plastiques en mousse est une étude d’investigation du marché qui offre des données statistiques clés concernant la taille du marché, la part de marché, la croissance des revenus et le TCAC sur la période de prévision 2021-2028.

Le rapport de recherche offre des informations approfondies sur les profils des entreprises ainsi que leurs valeurs de production, leur capacité de production, leur portefeuille de produits, leurs plans stratégiques tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords gouvernementaux et d’entreprise, entre autres. Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie.

Principaux acteurs présentés dans le rapport :

SABIC, Alchemie Ltd., BASF SE, Hexion Inc., Lanxess AG, Covestro AG, LyondellBasell Industries Holdings BV, Huntsman International LLC, LG Chem Ltd. et Tosoh Corporation.

Segmentation du marché des plastiques en mousse

segmenté le marché mondial des plastiques en mousse sur la base du type de produit, du canal de distribution, de l’

la

a

application

de

Emergen

et

Research

:

région

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

directes

indirectes

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Emballage

Bâtiment et construction

Automobile

sport

Chaussures

Aéronautique

Autres

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2019, Huntington Solution a annoncé l’acquisition de Texas Foam afin d’augmenter sa production de matériaux d’emballage thermosensibles pour les marchandises vendues via les canaux de commerce électronique.

Par type de produit, le segment du polystyrène représentait une part de revenus significativement importante en 2020. Le matériau plastique en mousse à base de polystyrène est largement utilisé dans l’emballage et l’isolation. Le matériau peut être utilisé selon les exigences d’applications spécifiques, en raison de sa résistance polyvalente. Il a également une résistance à la compression élevée et est donc largement utilisé dans les applications de support de charges lourdes. De plus, des matériaux à faible résistance à la compression sont largement utilisés dans les applications de formation de vides.

Par application, le segment du bâtiment et de la construction représentait une part de revenus nettement plus importante que les autres segments d’application en 2020. Les plastiques en mousse sont largement utilisés dans le secteur du bâtiment et de la construction pour l’insonorisation et l’isolation thermique, entre autres. De plus, ces matériaux sont utilisés comme rubans de dilatation et placés sur des obstacles verticaux tels que des murs pour fournir une isolation complète du sol. Les mousses plastiques sont appropriées pour combler les vides, fournir des solins de toit, sceller les avant-toits et agir comme une barrière contre l’eau et l’huile. De plus, ces matériaux sont utilisés dans les joints de dilatation et offrent des solutions de contrôle du bruit pour les solives de plancher.

Le rapport analyse le marché en fonction de différentes catégories telles que les types de produits, les applications des utilisateurs finaux et les principales régions géographiques. Il offre des informations clés sur les facteurs qui devraient influencer la croissance des segments et sous-segments.

Les principales régions comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport étudie le marché dans ces régions sur la base de la demande et des tendances, du comportement et des préférences des consommateurs, des initiatives gouvernementales et du cadre réglementaire, de la croissance économique, des développements technologiques, de l’offre et de la demande, des modèles de production et de consommation, des importations / exportations et de la présence de acteurs de chaque région.

Régions clés analysées dans le rapport :

Amérique du Nord

o Canada

o États-Unis

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Italie

o Royaume-Uni

o France

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Australie

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Argentine

o Chili

o Pérou

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Afrique du Sud

o EAU

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

En conclusion, le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative du marché mondial des plastiques en mousse, y compris l'analyse mondiale et régionale du marché. L'étude couvre des informations critiques et des données factuelles sur l'industrie du marché des plastiques en mousse, ainsi qu'une analyse statistique approfondie des moteurs du marché, des limites, des perspectives de croissance, des opportunités et des menaces. Sur la base de la portée actuelle du marché, le rapport fournit une analyse approfondie de la façon dont le marché des plastiques en mousse devrait se comporter dans le calendrier de prévision. Le rapport utilise des outils analytiques avancés pour offrir une estimation des perspectives de l'état mondial de l'industrie du marché des plastiques en mousse.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou pour toute question concernant le rapport ou sa personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez un rapport bien adapté à vos besoins.

