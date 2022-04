Croissance des revenus du marché des ingrédients protéiques de soja, facteurs clés, grandes entreprises, prévisions jusqu’en 2026

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des ingrédients protéiques de soja était évalué à 9,7 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 16,6 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 6,9%. Les produits sur le marché des ingrédients protéiques de soja constituent d’excellentes sources de protéines alimentaires. Ils fournissent des acides aminés essentiels à la synthèse des protéines dans les muscles et autres tissus. Ils sont utilisés pour produire des aliments riches en protéines car ce sont des concentrés de protéines de soja.

Le rapport a été formulé à partir de recherches approfondies et fournit des informations sur les changements de paradigme observés sur le marché pour aider les lecteurs à maximiser leurs investissements et à capitaliser sur le développement récent et le paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport est une évaluation exhaustive des aspects cruciaux du marché, y compris les régions géographiques clés, la technologie, les types de produits, le spectre d’applications, les principales entreprises opérant sur le marché et la vue d’ensemble de l’industrie.

Le rapport comprend une étude approfondie de l’industrie, des initiatives stratégiques adoptées par les grandes entreprises, des perspectives de croissance, de la position sur le marché et des parts détenues par les principaux participants afin de fournir aux lecteurs un aperçu complet du paysage concurrentiel. Le rapport étudie également les initiatives stratégiques entreprises par les grandes entreprises du marché, y compris les lancements de produits, l’innovation de produits et le développement technologique, afin de renforcer leur position sur le marché. Il étudie également les événements commerciaux notables, y compris les collaborations, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les promotions de marque.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel du marché mondial pour offrir des informations clés sur les principaux acteurs et leurs plans d’expansion commerciale. Il offre également des informations essentielles sur leur situation financière, leur position mondiale, leur portefeuille de produits, leurs revenus et leurs marges bénéficiaires brutes, ainsi que sur les développements technologiques et de recherche. Il met également en lumière les activités de fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les accords, les transactions et les lancements de produits, entre autres. L’étude de recherche déploie des méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations plus approfondies sur les principaux acteurs.

Acteurs clés :

Le marché mondial des ingrédients protéiques de soja est très fragmenté avec des acteurs majeurs tels que Archer Daniels Midland Company, E. I. du Pont de Nemours and Company, Cargill, CHS Inc., Kerry Group plc., Wilmar International Ltd., Nisshin OilliO Group, Ltd., Ruchi Soya Industries Ltd., Ag Processing Inc. et Devansoy, entre autres, constituant collectivement un marché concurrentiel.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le segment des isolats de protéines de soja devrait atteindre 5,3 milliards USD d’ici 2026, affichant la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Les isolats de protéines de soja sont utilisés pour la rétention d’humidité et pour améliorer la texture des produits alimentaires.

Le soja contient tous les acides aminés essentiels nécessaires à la nutrition humaine et est produit et récolté depuis des milliers d’années. Les personnes ayant une alimentation riche en protéines de soja et faible en protéines animales ont des risques plus faibles de cancers de la prostate et du sein que les autres populations.

Les ingrédients protéiques de soja sont des sources d’isoflavones pour les aliments fonctionnels. La teneur en isoflavones la plus élevée se trouve dans les farines d’hypocotyle, le tofu et le soja cuit. Les isoflavones sont des phytoestrogènes qui sont des compléments alimentaires et servent de matières premières à de nombreuses préparations alimentaires. Leur consommation aide à maintenir la santé des vaisseaux sanguins.

Les grains de soja sont riches en protéines et en fibres, du soja grillé grossièrement moulu. Ils trouvent des applications dans l’amélioration de la consistance des produits de boulangerie et servent d’excellentes céréales qui fournissent une saveur de noisette

Les mélanges de céréales sont également appelés aliments mélangés enrichis en soja. Il se compose de grains de céréales comme le blé, le maïs, etc. et de 10 à 30% de gruau de soja ou de farine de soja. Ces aliments nutritifs à faible coût gagnent en popularité dans les pays occidentaux et stimulent la demande pour le marché des ingrédients protéiques de soja

Le segment régional nord-américain domine le marché des ingrédients protéiques de soja, les États-Unis détenant la plus grande part du marché régional, suivis du Canada et du Mexique. La croissance peut être attribuée à l’évolution des modes de vie, au manque d’apport alimentaire équilibré et à l’introduction de nouveaux produits enrichis en contenu nutritionnel.

Segmentation du marché :

Type Outlook (chiffre d’affaires en milliards USD; 2016-2026)

Concentrés de protéines de soja

Isolats de protéines de soja

Farines de soja

Autrui Protéine de soja texturée Gruaux de soja Protéines de soja hydrolysées



Perspectives des applications (chiffre d’affaires en milliards USD; 2016-2026)

Nourriture Boulangerie & Confiserie Substituts de viande Aliments fonctionnels Remplacements laitiers Aliments pour nourrissons Autres applications alimentaires

Nourrir Bétail Bétail Porc Volaille

Nourriture pour animaux de compagnie

Aquafeed

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en milliards USD; 2016-2026)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine Brésil



Identifier les principaux moteurs, défis et tactiques d’affaires adoptés :

Le rapport fournit des détails intrinsèques et des aspects fluctuants qui influencent la dynamique commerciale du marché des ingrédients protéiques de soja, ainsi que des facteurs intégraux de l’augmentation de la demande pour le produit ont été cartographiés dans des régions géographiques vitales.

Un aperçu des multiples applications, domaines d’activité et des dernières tendances observées dans l’industrie a été présenté par cette étude.

Divers défis négligeant l’entreprise et les nombreuses stratégies employées par les acteurs de l’industrie pour une commercialisation réussie du produit ont également été illustrés.

La recherche inspecte les canaux de vente (indirects, directs, marketing) que les entreprises ont choisis pour les principaux distributeurs de produits et la clientèle supérieure du marché.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

