Croissance des revenus du marché des enzymes laitières, nouveaux lancements, analyse des parts régionales et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des enzymes laitières atteindrait une valeur de 999,8 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée à la prévalence croissante de l’intolérance au lactose chez les personnes. De plus, l’utilisation croissante d’hydrocolloïdes par les entreprises de fabrication de produits laitiers pour améliorer la texture des produits laitiers devrait stimuler le marché des enzymes laitières au cours de la période de prévision. En outre, la préférence croissante des personnes obèses pour des aliments faibles en gras et sains contribue également à la demande d’enzymes laitières. De plus, l’incidence croissante des problèmes digestifs chez les personnes a stimulé la demande de produits laitiers fermentés. Ceci, à son tour, a stimulé le marché des enzymes laitières.

Le rapport de recherche fournit une évaluation complète du marché et offre une perspective futuriste sur les tendances du marché, les facteurs de croissance, les faits et les données de marché validées par l’industrie. Il fournit une évaluation approfondie de la taille du marché, de la part de marché, de la croissance des revenus, ainsi qu’une analyse complète du paysage concurrentiel avec un profilage approfondi des principaux concurrents. La hausse des investissements et les avancées technologiques devraient stimuler de manière significative la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

593,2 millions USD en 2019, croissance du marché – à un TCAC de 7,2 %, tendance du marché – Utilisation croissante de la présure

Les principaux acteurs/fabricants présentés dans le rapport sont :

ADécembre 2020, DuPont Nutrition & Biosciences a annoncé le lancement de Versilk en Amérique du Nord. Le nouveau produit est le dernier né de la gamme d’enzymes de la société. Son utilisation aide les boissons et les yaourts à obtenir un goût et une texture optimaux.

Le segment du fromage détenait la plus grande part de marché de 33,7 % en 2019. Les enzymes laitières aident à réduire l’amertume du lactosérum, à améliorer la fraîcheur du fromage et à faciliter la digestion du lait, qui est le moteur du segment.

Le segment microbien devrait se développer au TCAC le plus rapide de 8,1 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de fromages à la saveur et à la texture riches a conduit à une utilisation croissante de la présure microbienne, ce qui fait que l’

Amérique du Nord microbienne représentait la plus grande part du marché mondial des enzymes laitières en 2019. Augmentation de la demande des personnes soucieuses de leur santé pour des produits laitiers innovants qui sont sans sucre, sans lactose et enrichis en fibres prébiotiques stimulent le marché des enzymes laitières dans la région.

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel et couvre les profils d’entreprise, la capacité de production et de fabrication, le portefeuille de produits, les stratégies d’expansion et les initiatives commerciales telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. . Il offre également des informations clés sur la situation financière, la portée du marché, la position mondiale, les marges bénéficiaires brutes et les initiatives d’investissement et de financement.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des enzymes laitières en termes d’application, de type et de région :

Application Outlook (Revenu, USD Million ; 2017 –2027)

Fromage

Lait

Yaourt

nourrissons

Glaces et desserts

Autres

Type Perspectives (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Chymosine

Lipase

Lactase

Présure microbienne

Autres (catalases et protéases)

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer marché des enzymes laitières dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché Enzymes laitières dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Principaux avantages du rapport :

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter

Analyse approfondie sur 8 ans du marché mondial des enzymes laitières

Évaluation critique des principaux segments de marché

Analyse complète des moteurs, contraintes, tendances et opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Le rapport met en lumière en outre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontées les entreprises sur le marché mondial Enzymes laitières et mesure en outre l’analyse de faisabilité et de retour sur investissement dans le rapport. En outre, le rapport contient le dernier impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché et couvre l’évaluation initiale et future de l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport est une évaluation qualitative et quantitative du marché mondial des Enzymes laitières qui a été formulée par des recherches primaires et secondaires approfondies avec les données validées par des experts et des professionnels de l’industrie.

