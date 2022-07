Croissance des revenus du marché des emballages de soins personnels, nouveaux lancements, analyse des parts régionales et F prévisions jusqu’en 2028

Le Global du marché des emballages de soins personnels devrait atteindre 40,15 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de produits cosmétiques tels que les vernis à ongles et les parfums devrait stimuler la croissance des revenus du marché. En outre, l’attention croissante portée à l’apparence attrayante des produits de soins personnels, l’émergence de processus de pointe pour fabriquer des emballages flexibles, la nécessité de réduire la consommation de matières premières et la forte demande de bioplastique pour améliorer les performances des emballages en sont d’autres. facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’utilisation de matériaux d’emballage de soins personnels clairs et naturels avec une décoration détaillée augmente à un rythme rapide. Les sérigraphies, le gaufrage et le toucher doux sont souvent utilisés pour donner aux consommateurs un sentiment de supériorité et de décoration sophistiquée sur les emballages. Les options d’emballage écologiques telles que les tubes auto-chauffants photochromiques et les emballages ronds en carton ont transformé le paysage des emballages cosmétiques. Ce facteur devrait augmenter la croissance des revenus du marché mondial des emballages de soins personnels. En outre, la création de diverses entreprises de fabrication de cosmétiques en raison de la croissance économique rapide devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Cependant, l’utilisation de plastiques pour la fabrication d’articles d’emballage et la volatilité des prix des matières premières nécessaires à la fabrication de produits d’emballage sont des facteurs qui pourraient limiter dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du rapport sur le marché mondial sont Amcor Limited, WestRock Company, Saint-Gobain SA, Bemis Company Inc., Sonoco Products Company, Mondi Group, Albéa Services SAS, Ampac Holdings LLC, Gerresheimer AG et AptarGroup.

Quelques faits saillants clés du rapport: Le

segment des bouteilles devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision, en raison des nombreux avantages de l’utilisation des bouteilles comme emballage de produits cosmétiques, tels que la résistance à la traction élevée, la polyvalence, l’intégrité de l’emballage et la non -réactif avec le contenu.

Le segment du papier devrait représenter une part de revenus considérablement importante sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Les emballages en papier offrent diverses propriétés telles que la recyclabilité, la réutilisation, la résistance mécanique élevée, l’imprimabilité, la légèreté et la grande disponibilité. En outre, la forte demande de produits respectueux de l’environnement devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment dans les années à venir.

Le segment des cosmétiques devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. L’augmentation constante de la demande de cosmétiques, la concentration croissante de l’industrie de la mode sur l’utilisation de la plate-forme en ligne afin d’augmenter les ventes et la croissance rapide du secteur du commerce électronique, en particulier dans les pays en développement, sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance des revenus du segment.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Le marché aux États-Unis devrait contribuer une part importante des revenus du marché nord-américain, car il s’agit d’un centre de fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels. De plus, l’augmentation des ventes en ligne de ces produits et l’expansion des canaux de commerce électronique devraient stimuler la croissance des revenus du marché dans cette région. Par exemple, le gouvernement des États-Unis a mis en place une nouvelle norme qui nécessite la surveillance de chaque produit avant qu’il ne soit classé comme naturel. Ce règlement devrait inciter les entreprises à renforcer les valeurs de la marque et à augmenter les ventes de produits.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des emballages de soins personnels en fonction du type de produit, du type de matériau, de l’application et région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Bouteilles

Bocaux

Canettes

Tubes

Pochettes

Material Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Plastique

Verre

Métal

Papier

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Peau Soins

Hygiène bucco-dentaire Soins

capillaires

Cosmétique

Bain et douches

Autres

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

