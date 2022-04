Croissance des revenus du marché des adhésifs et des mastics, nouveaux lancements, analyse des parts régionales et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des adhésifs et des mastics devrait atteindre une valeur de 84,74 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les progrès technologiques et l’augmentation de la demande d’adhésifs et de mastics biosourcés stimulent le marché. Les adhésifs et les mastics sont des produits aux multiples facettes et sont utilisés dans des secteurs industriels allant de l’emballage au textile, en raison de leur force de liaison supérieure. Un changement de préférence des consommateurs vers les adhésifs et les mastics biosourcés, entraîné par la montée des préoccupations environnementales ainsi que la réduction de l’utilisation de combustibles fossiles pour la fabrication de produits, propulsent le marché des adhésifs et des mastics. La construction de bâtiments en verre nécessite l’utilisation de produits d’étanchéité dans les panneaux pour une structure stable. Un défi majeur auquel le marché est confronté est le coût volatil des matières premières utilisées dans la production d’adhésifs et de mastics.

Ce rapport sur le marché mondial des adhésifs et mastics présente une étude approfondie principalement axée sur les principaux acteurs et leur stratagème commercial, leur étendue géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts.

Points saillants du rapport

Les adhésifs à base d’eau sont obtenus à partir de polymères naturels et constituent un choix ultime pour une application rapide dans la reliure. Les adhésifs à base d’eau sont exempts de solvants et peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones très peu ventilées.

L’industrie du papier et de l’emballage connaît une croissance importante, en raison de la croissance des industries des cosmétiques, de l’alimentation et des boissons et des biens de consommation. La tendance croissante des achats en ligne devrait propulser davantage le marché au cours de la période de prévision. Les adhésifs et les mastics sont utilisés dans plus de 80 % des emballages alimentaires.

Les résines de silicone sont des polymères de faible poids moléculaire avec une excellente stabilité thermique. Leur propriété les rend aptes à être utilisés comme liants dans les peintures, les produits d’imprégnation et les vernis. Ils sont sans odeur, faciles à utiliser et offrent une excellente adhérence à la surface des moules.

On estime que le marché de l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance importante au cours de la période de prévision, en raison de la population massive et du déplacement des sites de fabrication des régions développées vers les pays en développement de l’APAC. L’industrie automobile ainsi que l’industrie de l’emballage ont connu une croissance importante au cours des dernières années, avec la contribution des pays de l’ANASE.

Les principales entreprises de l’industrie des adhésifs et des mastics présentées dans le rapport sont :

HB Fuller, Henkel AG, 3M Company, Huntsman Corporation, DowDuPont Dowdupont Inc., Avery Dennison Corporation, Arkema, Sika AG, Illinois Tool Works Inc. et Wacker Chemie. AG.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des adhésifs et des mastics en termes de technologie de formulation d’adhésif, d’application d’adhésif, de résine type, application de résine et région :

Perspectives de la technologie de formulation d’adhésifs (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) À

base d’eau

de solvants

thermofusibles

et autres

Perspectives d’application d’adhésif (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

papier et d’emballage

Construction de& Construction

bois

Consommateur/Bricolage

Automobile & Transport

Cuir & Chaussures

Assemblage

Autres

Type de résine Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Silicone

Polyuréthane

plastisol

Émulsion

Polysulfure

Butyle

Autres

Résine Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Bâtiment & Construction

automobile et des transports

la consommation

autres

Analyse régionale

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché des adhésifs et des mastics dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché Adhésifs et scellants dans des zones géographiques clés couvrant l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l'application d'outils analytiques avancés tels que l'analyse SWOT et l'analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance.

Points clés du marché Adhésifs et mastics:

Couverture étendue de l’analyse du marché Adhésifs et mastics Informations

clés sur la répartition régionale de l’industrie dans les zones géographiques clés Aperçus

radicaux des tendances vitales du marché; les tendances actuelles et émergentes, et les facteurs influençant la croissance du marché

Couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché Adhésifs et scellants

Données complètes sur les principaux fabricants et fournisseurs du marché Adhésifs et scellants

