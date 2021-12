Croissance des Innovations sur le marché des immunoglobulines 2019-2025 avec des acteurs de premier plan tels que Baxter international, CSL, Grifols S.A., Octapharma AG, Kedrion Biopharma, LFB group, Biotest AG, China Biologics Products., Shire et Bayer Healthcare

Les immunoglobulines sont des molécules de glycoprotéine produites par les globules blancs (plasmocytes). Les immunoglobulines, également appelées anticorps, agissent comme une partie périlleuse de la réponse immunitaire en reconnaissant et en se fixant précisément à des antigènes spécifiques, tels que des virus ou des bactéries, et en aidant à leur annihilation. Les classes d’immunoglobulines sont marquées comme immunoglobuline G (IgG), immunoglobuline A (IGA), immunoglobuline E (gE), immunoglobuline D (IGD) et immunoglobuline M (IgM).

Le marché mondial des immunoglobulines était évalué à 9 972,9 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre +16 694,7 millions de dollars américains d’ici 2027, soit un TCAC de +7 % de 2021 à 2027.

Principaux Acteurs Clés:

Baxter international Inc., CSL Ltd., Grifols S.A., Octapharma AG, Kedrion Biopharma Inc., groupe LFB, Biotest AG, Produits biologiques chinois, Inc., Shire (Baxalta) et Bayer Healthcare.

Parmi les autres acteurs de la chaîne de valeur, citons Hualan Biological Engineering Inc., Omrix Biopharmaceuticals Ltd., Behring GmbH, Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd., Les entreprises de soins d’Option, Inc., ADMA Biologics, Inc., et BioScrip, Inc.

Les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché des immunoglobulines au cours de la période de prévision comprennent l’augmentation de la population gériatrique et du nombre de patients hémophiles, l’amélioration de la production d’immunoglobulines grâce à l’émergence de technologies de pointe et l’amélioration des techniques de purification (avec un meilleur rendement plasmatique). En outre, l’augmentation des maladies à prévalence telles que la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique (CIDP), l’hypogammaglobulinémie et d’autres devraient stimuler la croissance du marché. Cependant, des réglementations gouvernementales strictes concernant les produits à base d’immunoglobulines et un risque élevé d’effets secondaires dus à l’utilisation d’immunoglobulines devraient entraver la croissance du marché.

Mettre en évidence les facteurs du rapport de recherche mondial:

* Analyse approfondie de la dynamique du marché des immunoglobulines

* Vue analytique sur les segments et sous-segments du marché mondial

* Elaboration générale des opportunités mondiales

* Analyse des facteurs micro et macro-économiques

* Analyse du marché sur des méthodes spécifiques à l’industrie telles que SWOT et la technique à cinq de Porter

L’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe ont été examinés en référence à l’analyse comparative des principaux acteurs du marché mondial des immunoglobulines. En outre, il offre des approches uniques pour prendre des décisions d’affaires complexes évaluées stratégiquement. En outre, il met davantage l’accent sur certaines méthodologies standard pour améliorer la performance des entreprises. Il offre des données claires et présentées de manière professionnelle pour prendre des décisions commerciales éclairées.

