Croissance des études de marché sur l’eau en bouteille, régions, type et application, analyse des prévisions jusqu’en 2022-2030

La taille du marché mondial de l'eau en bouteille était de 231,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l'eau en bouteille devrait atteindre 848,1 milliards de dollars américains d'ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La taille du marché mondial de l’eau en bouteille était de 231,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’eau en bouteille devrait atteindre 848,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

L’eau en bouteille est une eau potable filtrée et non contaminée qui a été emballée. L’eau en bouteille est généralement vendue dans des bouteilles d’eau en plastique et en verre et est facilement disponible dans les supermarchés et les épiceries locales.

Facteurs influençant le marché

La disponibilité facile de l’eau en bouteille dans les magasins de détail, les supermarchés locaux et les épiceries alimentera la croissance du marché de l’eau en bouteille au cours de la période de prévision.

Le fait que l’eau en bouteille soit une forme d’eau pratique et qu’elle soit disponible dans une large gamme de tailles et de contenants pratiques profitera au marché au cours de la période de prévision. En outre, l’évolution des modes de vie et l’indisponibilité d’eau pure contribueront également à la croissance du marché de l’eau en bouteille au cours de la période de prévision.

La demande croissante d’eau alcaline, riche en électrolytes et enrichie accélérera également la croissance du marché de l’eau en bouteille au cours de la période d’étude.

Le taux d’emploi croissant et les populations millénaires stimuleront la demande d’eau embouteillée au cours de la période d’étude. Les types d’eau plate et pétillante nature et aromatisée gagnent également en popularité. En conséquence, cela profitera au marché de l’eau embouteillée dans les années à venir.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le secteur de l’eau embouteillée a dû faire face à des obstacles logistiques en raison des nombreuses limitations imposées par les gouvernements du monde entier pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Selon l’International Bottled Water Association (IBWA), les entreprises d’eau en bouteille ont augmenté leurs capacités de production en 2020 à mesure que la demande augmentait. Le marché a connu une augmentation soudaine de la demande d’eau enrichie en nutriments. En plus de cela, les étiquettes alcalines, riches en électrolytes, enrichies et autres sont devenues populaires, ce qui a accéléré la croissance du marché de l’eau en bouteille.

Analyse régionale

Le marché de l’eau en bouteille en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé. La croissance du marché régional est attribuée à la préférence croissante pour l’eau en bouteille en raison des problèmes de santé croissants causés par l’eau contaminée. De plus, la population croissante de la région et l’indisponibilité d’eau pure stimulent la demande d’eau en bouteille dans la région.

L’évolution des habitudes de consommation d’eau, combinée à l’augmentation du nombre de supermarchés, de secteurs de vente au détail, etc., fera également progresser le marché de l’eau embouteillée au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Nestlé

• PepsiCo

• The Coca-Cola Company

• DANONE

• Primo Water Corporation

• FIJI Water Company LLC.

• Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG

• VOSS WATER

• Nongfu Spring

• Rhodius Mineralquellen Und Getranke GmbH & Co KG

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’eau en bouteille se concentre sur le produit, le canal de distribution et la région.

Par type de produit :

• Printemps

• Purifié

• Minéral

• Pétillant

• Distillé

• Autres

Par canal de distribution :

• Hors ligne

• En ligne

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

