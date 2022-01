Croissance des entreprises, analyse de la technologie et de la production, opportunités et portée du marché régional d’ici 2028

Un graphe de connaissances est une base de connaissances que Google utilise avec des informations de recherche sémantique provenant de nombreuses sources pour améliorer les performances de son moteur de recherche. En 2012, avec le déploiement initial sur son marché domestique, les États-Unis, il a été ajouté au moteur de recherche de Google. L’objectif du marché Semantic Information Graph est d’extraire et de présenter automatiquement les connaissances d’un domaine particulier à partir d’un groupe de documents représentatifs de ce domaine. La représentation encode la relation sémantique entre divers mots, phrases et concepts de telle manière que de nouvelles connaissances sur les interrelations entre toutes les entités dans ce domaine peuvent être révélées par ces relations.

Téléchargez un exemple de rapport PDF ici : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019462/

Le volume considérable de données disponibles sur les moteurs de recherche est un moteur clé du marché de la représentation graphique de l’information sémantique. Il existe environ 1,11 milliard de sites Web en direct en 2016, selon Internet Live Stats, et des centaines d’autres sont ajoutés chaque minute. Il peut être extrêmement difficile pour les propriétaires de sites Web d’atteindre leur marché cible ou même pour les clients de trouver les détails exacts qu’ils recherchent. Les graphes de connaissances sémantiques peuvent servir de colonne vertébrale à toute infrastructure d’information, fournissant des informations, des détails, des produits, des fournisseurs, des employés, des lieux et des sujets de recherche avec des opinions centrées sur l’entité.

Paysage concurrentiel : Marché de la représentation graphique des connaissances sémantiques :

Google LLC

Microsoft Corporation

Amazon.com Inc

Facebook inc.

NEL

YAGO

Mitsubishi Electric Corporation

Baidu

Yandex

Entreprise de Web Sémantique

Le marché mondial de la représentation graphique des connaissances sémantiques est segmenté en fonction de la source de données, du type de tâche et de l’utilisateur final. En fonction du type de source de données, le marché de la représentation graphique des connaissances sémantiques est segmenté en : structuré, non structuré, semi-structuré. En fonction du type de tâche, le marché de la représentation graphique des connaissances sémantiques est segmenté en : prédiction de liens, résolution d’entités, regroupement basé sur des liens. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la représentation graphique des connaissances sémantiques est segmenté en : BFSI, soins de santé, fabrication, commerce électronique, gouvernement, autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du Graphisme des connaissances sémantiques du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du graphe sémantique des connaissances dans ces régions.

Détails du chapitre du marché des graphiques de connaissances sémantiques:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la représentation graphique des connaissances sémantiques

Partie 04 : Dimensionnement du marché des graphiques de connaissances sémantiques

Partie 05: Segmentation du marché de la représentation graphique sémantique des connaissances par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Passez un bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019462/

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com