Croissance des activités du marché des noix , demande, tendances, acteurs clés et perspectives d’avenir par 

Data Bridge Market Research analyse que le marché des noix était évalué à 28179,26 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 47697,94 millions USD d'ici 2029, à un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des noix était évalué à 28179,26 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 47697,94 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision 2022-2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Une noix est composée de deux parties : une coque dure non comestible et une graine comestible. Les noix sont des noyaux huileux trouvés dans la coque du fruit qui sont utilisés dans une variété de produits alimentaires à travers le monde. Les noix et les graines sont riches en graisses saines, en protéines, en fibres, en minéraux et en vitamines. Ils contrôlent également le poids corporel car leurs graisses ne sont pas complètement absorbées par le corps, ils contrôlent également l’apport alimentaire et la dépense énergétique.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Catégorie (conventionnelle, biologique), type (amandes, noix du Brésil, noix de cajou, châtaignes, noisettes, noix de noyer, noix de macadamia, noix de pécan, pignons, pistaches, noix, cacahuètes et autres), type d’enrobage (enrobé, non enrobé), forme ( Entier, en dés/coupé, rôti, granulé), utilisateur final (ménage/vente au détail, secteur de la restauration, café, restauration, autres), canal de distribution (détaillants en magasin, détaillants hors magasin) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cargill Incorporated (États-Unis), ADM (États-Unis), Dupont (États-Unis), Evonik (Allemagne), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Ajinomoto Co., Inc. (Japon), Novozymes (Danemark), Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), TEGASA (Espagne), Nutreco (Pays-Bas), Kemin Industries Inc. (États-Unis), Adisseo (France), Alltech (États-Unis), Palital Feed Additives BV (Pays-Bas), Global Nutrition International (France ), Centafarm SRL (Italie), Bentoli (États-Unis), NUQO Feed Additives (France) et Novus International (États-Unis) Opportunités Hausse des règles favorables et du scénario réglementaire

Augmentation de la population, augmentation du revenu disponible et augmentation de la demande de sous-produits végétaux

Une augmentation des activités de recherche et développement de marché, ainsi que des avancées technologiques et la modernisation des techniques de production

Dynamique du marché des noix

Conducteurs

Adoption croissante de la consommation d’aliments sains et de régimes paléo

Les tendances alimentaires végétaliennes croissantes, les régimes paléo et d’autres habitudes alimentaires saines sont des facteurs importants qui influencent la croissance rapide du marché mondial des noix. Les noix jouent un rôle important dans ces régimes car elles sont riches en protéines, en graisses saines et en glucides. En conséquence, la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des noix pour la santé a stimulé le marché mondial ces dernières années. Ces derniers temps, la préférence de la jeune génération pour les produits biologiques et naturels a entraîné une cible d’audience plus large pour les fabricants de noix.

Demande croissante des diverses industries d’utilisateurs finaux

Les noix sont utilisées dans une variété d’applications par divers utilisateurs finaux, et elles gagnent également en popularité dans les cuisines. La consommation de noix et de graines a de nombreux effets positifs sur la santé humaine, comme la réduction du cholestérol sanguin, la prévention du diabète et des calculs biliaires chez les hommes et les femmes, et d’autres applications médicales. En dehors de cela, de nombreux acteurs clés considèrent les cosmétiques comme un ingrédient important. De nombreux produits comestibles peuvent être fabriqués à partir de noix comestibles, notamment les pâtes à tartiner aux noix, les sauces et les vinaigrettes, les inclusions et garnitures laitières, les barres énergétiques , les garnitures et barres de confiserie, les garnitures et inclusions de boulangerie, les aliments pour nourrissons et enfants, etc.

Occasion

L’augmentation des règles favorables et du scénario réglementaire est le principal moteur de l’escalade de la croissance du marché ; De plus, l’augmentation de la population, l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation de la demande de sous-produits végétaux sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des noix, entre autres. En outre, une augmentation des activités de recherche et de développement de marché, ainsi que des avancées technologiques et la modernisation des techniques de production, créeront de nouvelles opportunités pour les fabricants du marché des noix au cours de la période de prévision.

Contraintes

Cependant, l’indisponibilité de matières premières suffisantes et la volatilité des prix des extraits de plantes sont les principaux facteurs qui freinent la croissance du marché des noix au cours de la période de prévision. Les menaces potentielles affectant la croissance du marché des noix au cours de la période de prévision comprennent les réactions allergiques potentiellement mortelles et les effets secondaires notables sur la santé humaine, tels que les effets laxatifs, qui pourraient entraîner des diarrhées et des malaises abdominaux.

Ce rapport sur le marché des noix fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des noix, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En 2020, Seeberger a ajouté à sa gamme existante de collations aux noix biologiques des amandes grillées, des noix du Brésil, des noix et des noix de cajou grillées non salées à sa gamme de produits BIO.

Takis a introduit trois nouvelles saveurs Takis Hot Nuts en 2020 : Fuego, Flare et Smokin’ Lime. L’intensité épicée distinctive de Takis est ajoutée à chaque bouchée remplie d’arachides en utilisant la technologie du double croquant, offrant aux clients de nouvelles options de collation.

Les planteurs de noix Pop & Pour ont été introduits par Kraft-Heinz en 2020, permettant aux collations de s’ouvrir, de verser, de consommer et de répéter. L’entreprise avait l’intention de créer un magasin de collations qui s’adapterait au style de vie trépidant des consommateurs.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des noix:

Cargill Incorporated (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Dupont (États-Unis)

Evonik (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Ajinomoto Co., Inc. (Japon)

Novozymes (Danemark)

Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

FORT (Espagne)

Nutreco (Pays-Bas)

Kemin Industries Inc. (États-Unis)

Adisseo (France)

Alltech (États-Unis)

Palital Feed Additives BV (Pays-Bas)

Global Nutrition International (France)

Centafarm SRL (Italie)

Bentoli (États-Unis)

Additifs alimentaires NUQO (France)

Novus International (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché des noix est segmenté en fonction de la catégorie, du type, du type de revêtement, de la forme, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Catégorie

Conventionnel

Biologique

Taper

Amandes

Noix du Brésil

Noix de cajou

Châtaignes

Noisettes

Noix de hickory

Noix de macadamia

noix de pécan

Pignons de pin

Pistaches

Noix

Cacahuètes

Autres

Type de revêtement

Recouvert

Non couché

Former

Ensemble

Dés/Coupé

Rôti

Granulaire

Les utilisateurs finaux

Ménage/Détail

Secteur de la restauration

Café

Restauration

Autres

Canal de distribution

Détaillants en magasin

Détaillants hors magasin

Analyse / aperçus régionaux du marché des noix

Le marché des noix est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, catégorie, type, type de revêtement, forme, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des noix sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La demande croissante de divers utilisateurs finaux, la présence de pays économiquement développés et la présence d’un important producteur de plastique sont toutes susceptibles d’accélérer le marché de la couleur contrite dans la région Asie-Pacifique. En raison des nombreuses unités de fabrication de produits de boulangerie et de confiserie aux États-Unis, l’Amérique du Nord possède le plus grand marché de noix. Par rapport à d’autres régions, la région a le plus de lancements de produits. Ces derniers temps, la demande croissante et les noix dans la région ont créé d’énormes opportunités de croissance pour le produit. De nombreux consommateurs soucieux de leur santé ont été attirés par l’utilisation croissante des noix crues et des farines de noix dans la cuisine et comme mélanges dans les aliments salés tels que les mélanges montagnards.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Noix?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des noix?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Noix?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Noix?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Noix auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Noix?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

