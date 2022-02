Croissance de l’industrie du marché du traitement de l’hyponatrémie | On estime qu’il atteindra un TCAC élevé | Principaux acteurs clés – Alkem Labs, Sun Pharma

Aperçu du marché mondial du traitement de l’hyponatrémie :

Le marché mondial du traitement de l’hyponatrémie croît à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, l’hyponatrémie est un trouble rénal qui est un problème clinique important et courant. Cela se produit en raison de l’incapacité des reins à excréter une grande quantité d’eau et à permettre une consommation excessive d’eau. L’hyponatrémie est classée en trois types, à savoir la pseudo hyponatrémie, l’hyponatrémie vraie et l’hyponatrémie de translocation basée sur l’osmolalité. La pseudo-hyponatrémie est due à une quantité plus élevée de protéines plasmatiques, tandis que l’hyponatrémie par translocation se produit en raison d’une quantité plus élevée de solutés osmotiquement actifs, notamment le mannitol ou le glucose dans le sérum. L’hyponatrémie vraie implique une réduction de l’osmolalité sérique et est en outre classée en trois types, notamment euvolémique, hypervolémique et hypovolémique.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du traitement de l’hyponatrémie sont la prévalence croissante de l’hyponatrémie, l’augmentation des cas de tuberculose pulmonaire et l’augmentation de la population gériatrique, la forte demande de nouvelles options de traitement et la préférence croissante pour les thérapies biologiques, l’augmentation du partenariat et de la collaboration entre les acteurs du marché. , soutien favorable du gouvernement et présence de remboursement.

Segmentation globale du marché Traitement de l’hyponatrémie :

Sur la base du type, le marché du traitement de l’hyponatrémie est segmenté en pseudo hyponatrémie, véritable hyponatrémie, hyponatrémie translocationnelle, autres.

Sur la base du traitement, le marché du traitement de l’hyponatrémie est segmenté en thérapie liquidienne intravenuos, médicaments, autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement de l’hyponatrémie est segmenté en oral, parentéral, autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement de l’hyponatrémie est segmenté en cliniques, hôpitaux, soins à domicile, autres.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de la prévalence croissante de l’hyponatrémie avec un taux d’incidence global de 7,2 cas pour 100 000 personnes par an et une augmentation du nombre d’établissements de santé fournissant des services de santé de qualité. L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison des activités de recherche et développement en cours et de la présence d’un vaste réseau de distribution de produits. L’APAC devrait représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché du traitement de l’hyponatrémie en raison de l’augmentation des cas de tuberculose pulmonaire qui est l’une des principales causes d’hyponatrémie et de l’augmentation des investissements pour le développement d’installations de fabrication de médicaments.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Astellas Pharma US, Inc Otsuka America Pharmaceutical, Inc Laboratoires Alkem Sun Pharmaceutical Industries Ltd Laboratoires MSN Médibouclier inébranlable Produits pharmaceutiques centaure Biokindle Lifesciences Pvt. Ltd Pfizer Symbiotec Pharma Lab Pvt. Ltd Cumberland Pharmaceuticals Inc. BLDpharm

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du traitement de l’hyponatrémie

1 Aperçu du marché mondial du traitement de l’hyponatrémie

2 Global Competition Traitement de l’hyponatrémie marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de traitement de l’hyponatrémie, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Traitement de l’hyponatrémie (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Traitement de l’hyponatrémie, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du traitement de l’hyponatrémie par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de traitement de l’hyponatrémie

8 Analyse des coûts de fabrication du traitement hyponatrémie

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du traitement de l’hyponatrémie (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

