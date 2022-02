Croissance de l’industrie du marché des résines adhésives | On estime qu’il atteindra un TCAC élevé | Principaux acteurs clés – DuPont, ExxonMobil, Dow

Aperçu du marché mondial des résines adhésives :

Un rapport international sur le marché des résines adhésives couvre un aperçu du marché et les perspectives de croissance du marché. L’environnement actuel de l’industrie Santé et les tendances clés qui déterminent le marché sont présentés dans le rapport. Le rapport de marché est un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage des fournisseurs en vigueur. Des prédictions perspicaces pour les prochaines années ont également été prises en considération dans cette étude de recherche commerciale. Ces prédictions présentent des contributions importantes d’experts de premier plan de l’industrie et soulignent chaque détail statistique concernant le marché.

Le rapport gagnant sur les résines adhésives suggère que le marché croît à un rythme très rapide et avec la montée de l’innovation technologique, de la concurrence et des activités de fusions et acquisitions dans l’entreprise, de nombreux fournisseurs locaux et régionaux proposent des produits d’application spécifiques pour divers utilisateurs finaux. Ce rapport contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport sur le marché mondial des résines adhésives comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques du marché. L’industrie de la santé devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché mondial des résines adhésives devrait croître à un taux de croissance de 5,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la résine adhésive est utilisée pour améliorer les capacités de rétention des composites et des composites, qui sont également utilisées en réponse pour prévenir les microfuites bactériennes. Ils sont largement utilisés dans plusieurs applications telles que le pétrole et le gaz, l’emballage, l’automobile, la construction et d’autres industries.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des résines adhésives sont la demande croissante de résines adhésives vertes et synthétiques, la demande croissante de résines adhésives dans les applications grand public, le transport, la demande croissante de produits respectueux de l’environnement. En outre, la demande croissante de véhicules légers et à faibles émissions de carbone et la demande croissante de résines adhésives à faible teneur en COV, vertes et durables créeront en outre plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché mondial des résines adhésives au cours de la période susmentionnée.

En termes d’analyse régionale, l’APAC domine le marché des résines adhésives en raison de la demande croissante des industries de la construction et de l’emballage et de la demande croissante de ces produits en résine de plusieurs autres industries d’utilisation finale de la région.

Principaux acteurs clés :

1 Dupont

2 ExxonMobil Chemical Company

3 Eastman Chemical Company

4 Doux

5 Evonik Industries

6 Lawter Capital BV

7 Mitsubishi Chemical Corporation

8 Ashland Mondial

9 Georgia-Pacific Chemicals LLC

10 Yparex BV

11 Résinall Corp

12 LD Davis

13 Résines et plastiques limités

14 Adhésifs et polymères nationaux

15 Polygon Adhésifs & Résines Pvt.Ltd

16 SPÉCIALITÉS STAR POLYMÈRES PVT. LTD

17 POLYMÈRES SATYEN PVT. LTD.

18 Mechemco et Alchemie Ltd

Segmentation globale du marché Résine adhésive :

Segmentation du marché par type :

1 Ester polyacrylique (PAE)

2 Acétate de polyvinyle (PVA)

3 Éthylène acétate de vinyle (VAE)

4 Caoutchouc synthétique (SBS, CR et SIS)

5 Polyamide

6 Éthylène acétate de vinyle (EVA)

7 Polyuréthane

8 Polyuréthane

9 Époxy

10 Acrylate modifié et méthacrylate de méthyle (MMA)

11 Cyanoacrylate

12 Autres

Segment de marché par technologie de formulation :

1 À base d’eau

2 À base de solvant

3 Hot Melt

4 Réactif

5 Autres

Segment de marché par application :

1 Papier et emballage

2 Bâtiment et construction

3 Travail du bois

4 Transport

5 Biens de consommation/bricolage

6 Cuir et chaussures

7 Autres

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Marché mondial des résines adhésives : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des résines adhésives par régions

5 Analyse du marché mondial des résines adhésives par type

6 Analyse du marché mondial des résines adhésives par applications

7 Analyse du marché mondial des résines adhésives par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des résines adhésives

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des résines adhésives 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

