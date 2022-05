Croissance de l’industrie du marché des moniteurs pour personnes âgées 2022-2029 | On estime qu’il atteindra un TCAC élevé | Principaux acteurs clés – Wansview, Care Innovations, Robert Bosch, ARLO

Présentation du marché mondial des moniteurs pour personnes âgées :

Un rapport international sur le marché des moniteurs pour personnes âgées couvre un aperçu du marché et les perspectives de croissance du marché. L’environnement actuel de l’industrie Santé et les tendances clés qui déterminent le marché sont présentés dans le rapport. Le rapport de marché est un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage des fournisseurs en vigueur. Des prédictions perspicaces pour les prochaines années ont également été prises en considération dans cette étude de recherche commerciale. Ces prédictions présentent des contributions importantes d’experts de premier plan de l’industrie et soulignent chaque détail statistique concernant le marché.

Le rapport gagnant sur les moniteurs âgés suggère que le marché croît à un rythme très rapide et avec la montée de l’innovation technologique, de la concurrence et des activités de fusions et acquisitions dans l’entreprise, de nombreux fournisseurs locaux et régionaux proposent des produits d’application spécifiques pour divers utilisateurs finaux. Ce rapport contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport sur le marché mondial des moniteurs pour personnes âgées comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques du marché. L’industrie de la santé devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché mondial des moniteurs pour personnes âgées devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les moniteurs pour personnes âgées sont connus pour être les dispositifs médicaux utilisés pour la surveillance continue des patients appartenant à des patients âgés ou à une population gériatrique.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des moniteurs pour personnes âgées sont l’augmentation du nombre de patients dans le monde, l’attention accrue portée à l’avancement des dispositifs médicaux intelligents et des technologies améliorées, la demande de services de santé rentables pour répondre à la volume décroissant du personnel soignant.

Le marché mondial des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en fonction de la technologie, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base de la technologie, le marché des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en surveillance de la télésanté et de la sécurité à domicile.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en hôpitaux et maisons de retraite, organisations de soins à domicile, patients et familles.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des moniteurs pour personnes âgées en raison de la population âgée et de l’augmentation de l’incidence et de la prévalence des patients atteints de maladies liées au mode de vie. L’APAC devrait observer une croissance importante sur le marché des moniteurs pour personnes âgées en raison de l’augmentation du sous-segment dans le monde.

Objectifs du marché mondial des moniteurs pour personnes âgées:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des moniteurs pour personnes âgées

2 Analyser et prévoir la taille du marché des moniteurs pour personnes âgées, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des moniteurs pour personnes âgées pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des moniteurs pour personnes âgées en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des moniteurs pour personnes âgées

Les principaux fabricants clés sont : Koninklije Philips NV, Wansview, Fall Prevention and Anti-Wandering , Resideo Technologies, Care Innovations, LLC., Boston Scientific Corporation, Biotronik, Robert Bosch GmbH, Canary Systems Limited, Reolink Innovation Limited, ARLO, Abbott, Systèmes d’alarme et de sécurité résidentiels au Canada, ALERTONE SERVICES LLC, Alive Technologies, Digital Care Systems, IDEAL LIFE INC., SHL Telemedicine et OBS Medical. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de Moniteurs âgés dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des moniteurs pour personnes âgées : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des moniteurs pour personnes âgées par régions

5 Analyse du marché mondial des moniteurs pour personnes âgées par type

6 Analyse du marché mondial des moniteurs de personnes âgées par applications

7 Analyse du marché mondial des moniteurs pour personnes âgées par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des moniteurs pour personnes âgées

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des moniteurs pour personnes âgées 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

