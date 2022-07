Croissance de l’industrie du marché des guimauves végétaliennes, acteurs clés et rapport sur les prévisions de la demande 2028

La population végétalienne croissante à travers le monde augmente la traction du marché de la guimauve végétalienne. La demande de produits à base de plantes s’intensifie dans diverses régions, obligeant les fabricants à introduire de nouveaux produits et des combinaisons de saveurs uniques. De plus, la racine de guimauve aide à soulager les maux de gorge. Des études ont montré que la racine de guimauve peut offrir un soulagement instantané des symptômes associés aux affections respiratoires.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des guimauves végétaliennes avec une segmentation détaillée du marché par ingrédient, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des guimauves végétaliennes devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des guimauves végétaliennes et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport : –https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00018275/

La liste des entreprises :

1. Aliments Ananda

2. Aliments végétaliens de Chicago

3. Guimauves de la liberté

4. Funky Mello, LLC

5. Holland and Barrett Retail Limited

6. Monsieur Mallo

7. SPÉCIALITÉS SUZANNES, INC

8. La guimauve

9. La compagnie de guimauve nue

10. Trader Joe’s

La sensibilisation croissante à la santé animale et à la cruauté envers les animaux dans l’industrie alimentaire a incité les consommateurs à passer des produits alimentaires d’origine animale aux produits alimentaires d’origine végétale. Selon la Vegan Society, de 2012 à 2020, la demande d’aliments sans viande a considérablement augmenté. De plus, les consommateurs du monde entier se tournent de plus en plus vers les régimes flexitariens. Selon une étude de l’Université d’Oxford, réduire la consommation de produits laitiers et de viande réduit l’empreinte carbone d’un individu de près de 73 %. Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient fournir une traction considérable à la consommation de guimauves végétaliennes dans les années à venir.

Le marché mondial des guimauves végétaliennes est segmenté en fonction des ingrédients et du canal de distribution. Sur la base des ingrédients, le marché des guimauves végétaliennes est segmenté en vanille, menthe poivrée, chocolat et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en hypermarchés et supermarchés, magasins de proximité, en ligne et autres.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des guimauves végétaliennes. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Acheter maintenant:-https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00018275/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com